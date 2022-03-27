她擔心孩子出生後愛犬一直挨爸罵 紅貴賓聰明回應讓媽秒釋懷

好多的媽咪因為結婚生子身分改變疏忽了毛孩，然後在毛孩離世後後悔萬分。今天這個媽咪卻是在毛孩還活蹦亂跳的時候就開始擔心「那一天」，想要好好把握機會趁早懺悔。尤其是媽咪也知道為了新生寶寶，狗狗挨了不少罵，想知道牠是不是覺得委屈。

這隻紅貴賓雖然已經十歲，內心卻像五六歲的孩子一樣充滿活力，照理說平常不出門的狗狗，沒有經過社會化，應該會很不喜歡跟其它狗狗玩，但是momo去住宿時，卻是興奮地在狗堆裡湊熱鬧，原本媽咪還在擔心出遠門時，該把牠單獨留在家裡？還是送住宿好？但牠的行為已經說明了牠喜歡群體生活。

媽咪問說：「你想去哪裡玩？我都帶你去。」momo是一隻很乖卻很有想法的孩子：「做不到的事，就不要問啦！」原來媽咪怕蟲，爸比怕牠腳髒，其實很少帶牠出門，這個回答算無言的抗議！

momo的主見非常一致性，爸比在小朋友出生後擔心孩子幼小會過敏，開始對momo有很多限令：不准上沙發，不要老緊黏在腳邊。媽媽溝通的用語都是：「不可以哦～爸比會生氣氣哦。」

紅貴賓果然是智商第二高的，momo反問媽媽：「上沙發躺很舒服啊，跟前跟後當跟屁蟲會讓我很開心耶，那到底是我的開心重要，還是爸比的不高興重要？！」

「爸比念你，你還凶爸比，不可以這樣」，媽咪又加了一道禁令。momo說：「我要讓爸比知道我也會不高興啊，但凶一下有甚麼關係，凶完我還是愛他呀。」

其實爸比有了弟弟後也常常凶牠，媽咪也很公平的替牠覺得委屈。momo還是維持牠的生活哲學，「拔比念爸比的，我就裝傻！」這也終於解開媽咪心中的疑惑，明明爸比就對牠凶凶，牠為何還樂此不疲黏在爸爸腳邊，還特別愛躺在拔比的拖鞋上。

整個溝通下來，我跟媽咪說，你跟牠完全無法達成共識，你們要毛孩不可以這樣那樣，牠可沒在「信道」(台語)，因為momo太聰明，就連抽到的寵物溝通卡也顯示momo是個需要被尊重、喜歡做自己的毛孩。

我跟媽咪說，毛孩有自己的天性跟個性，除非大環境改變，尤其是主人改變了，毛孩才有可能跟著改變，不然光想透過寵物溝通要毛孩單方面改變，其實是很難的。媽咪說，沒關係，知道momo心裡沒有太委屈，還懂得自己調節情緒，終於比較放心。

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作者柚子貍，寵物溝通&生命教練，媒體人出身，酷愛寫作、樂於分享溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。