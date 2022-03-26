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白狗怨「難道我黑錯了嗎」？網友看5遍真相曝光：心酸到大笑
歐告的辛酸，你能體會嗎？一名飼主在臉書社團「米克斯傳奇」貼出一張照片，圖中寫著「難道我黑錯了嗎」，乍看卻只有一隻白狗讓大家霧煞煞。不過定睛一看才發現黑暗之中有個白色眼睛，原來真的躲著一隻黑狗。
飼主將這張照片稱作「黑狗的哀歌」，雖然不是在晚上，但在光線微弱的車內，就算已經開了燈仍然難以發現有隻黑色的狗狗，被網友評為是個「令人心酸但又會大笑的照片」。「我想說他明明是白狗」「內裝保養得太好」「回看了5次才看懂」「第一眼：你是白狗你沒錯啊」。
這張逗趣的照片也引來許多黑狗飼主共鳴，有人坦言如果晚上不戴發亮項圈，幾乎看不見自家的歐告。亦有留言秀出一張異曲同工之妙的照片，印入眼簾的看似只有白狗，其實還有一隻黑色的狗狗躲在沙發角落。
深色系的毛孩似乎天生就點滿隱身術技能，先前也曾報導過黑貓、玳瑁貓完美融入背景，讓上萬名網友朝聖笑說根本是新一代視力測驗。
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