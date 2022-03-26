連推4次刷存還偷看 「多趾橘貓」牙起來大掌一揮：我警告過啦

桌上東西千萬要收好！貓咪好奇心通常相當旺盛，看到東西就會想偷摸好幾把，甚至不小心吃掉或砸破。國外一名貓奴拍下橘貓調皮搗蛋的樣子，跳上桌子把飲料、遙控器全都推到地上！過程中似乎還偷偷觀察著貓奴的反應。

橘貓雷茲諾(Reznor)平時就喜歡靠著推倒東西吸引目光，似乎把它當成日常消遣活動之一。某日牠又跳到桌子上刷一波存在感，鎖定飲料瓶不停撥弄，期間弄到一半還抬頭看了一下鏟屎官。不過可能是沒獲得飼主太多關注，雷茲諾便「牙起來」貓掌大力一揮就把瓶子推下去。

或許有些網友會發現，雷茲諾的貓掌看起來特別不一樣，其實已經15歲的牠患有多指症(Polydactyly)，有著除了正常手指以外的手指贅生。也因為腳掌特別寬闊，早期被視為擁有更強的抓老鼠能力。

不過年紀似乎沒有影響牠的破壞力，飼主也喜歡看雷茲諾有活力的樣子，就沒有特別阻止牠。網友們看了影片紛紛表示「牠警告過你了」「推一下還看一下」，不曉得雷茲諾下次推的會是什麼呢？

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