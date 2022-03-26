聽新聞
test
0:00 / 0:00
連推4次刷存還偷看 「多趾橘貓」牙起來大掌一揮：我警告過啦
桌上東西千萬要收好！貓咪好奇心通常相當旺盛，看到東西就會想偷摸好幾把，甚至不小心吃掉或砸破。國外一名貓奴拍下橘貓調皮搗蛋的樣子，跳上桌子把飲料、遙控器全都推到地上！過程中似乎還偷偷觀察著貓奴的反應。
橘貓雷茲諾(Reznor)平時就喜歡靠著推倒東西吸引目光，似乎把它當成日常消遣活動之一。某日牠又跳到桌子上刷一波存在感，鎖定飲料瓶不停撥弄，期間弄到一半還抬頭看了一下鏟屎官。不過可能是沒獲得飼主太多關注，雷茲諾便「牙起來」貓掌大力一揮就把瓶子推下去。
@reznor_the_cat #catsoftiktok #ugh #gravity #catthings #ohno #oops #chonk #attention ♬ Mahna Mahna (From "The Muppet Show") - London Music Works
或許有些網友會發現，雷茲諾的貓掌看起來特別不一樣，其實已經15歲的牠患有多指症(Polydactyly)，有著除了正常手指以外的手指贅生。也因為腳掌特別寬闊，早期被視為擁有更強的抓老鼠能力。
不過年紀似乎沒有影響牠的破壞力，飼主也喜歡看雷茲諾有活力的樣子，就沒有特別阻止牠。網友們看了影片紛紛表示「牠警告過你了」「推一下還看一下」，不曉得雷茲諾下次推的會是什麼呢？
@reznor_the_cat 😏😏😏😏 #gravity #truecrime #payattentiontome #remote #ugh #bad #chonk #thanks ♬ original sound - Reznor 🤌
最近夯什麼
▪ 爸爸朋友喝掛「頭塞進貓窩睡死」 虎斑傻眼伸貓掌輕推醒酒：快起來
▪ 1隻可毒死26人…他上淡水市場買到劇毒「藍環章魚」 目前無解藥
▪ 什麼狗最忠心？網友曝養成關鍵大推「台灣犬」：越黑越死忠
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來udn寵物部落挖寶！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言