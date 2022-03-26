爬山驚覺「尪跟毛孩」沒跟上 回頭目擊他抱3X公斤惡霸猙獰現身

登山時常會看到狗狗在山野間平步青雲，甚至走的比山友還快，但似乎不是所有汪星人都這麼強大。近日有對飼主帶著兩隻惡霸犬爬山，到了目的地卻不見老公和狗狗的蹤影。隔了一段時間竟看見他抱著30幾公斤的「一團爛肉」狼狽現身。

臉書粉專「茶古Dego-美國惡霸犬」分享一段趣事，某日夫妻倆帶著惡霸犬茶米、茶古爬山，她和茶米早已到達目的地，休息好一陣子卻始終沒有看到老公和茶古。她開始擔心可能是茶古體力消耗太累太喘，因此打算回頭幫忙拿兩隻狗狗的水跟毛巾幫牠們降溫。

沒想到回程路上卻突然和老公及茶古相遇，目擊他狼狽抱著超過30公斤的茶古緩緩走上山。這個感人又好笑的畫面，讓她想唱「爸爸親像山」，羨慕茶古實在太好命！網友也紛紛回覆「表情也太猙獰了」「忍不住想笑」「老杯順便鍛鍊身體」。

另根據先前整理報導「夏天來了熱爆！」短吻犬像是法國鬥牛犬、西施、巴哥等犬種上呼吸道狹窄，排熱功能較差，中暑的機率較其他狗狗偏高。獸醫師提醒平時得保持通風，並且維持充足的水分供給。如果有疑似症狀最好先移到通風陰涼處，並用濕毛巾冷敷在牠的頭背部降溫。

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