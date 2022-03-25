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「貓與貓的連結」為何要咬後頸？公貓壞壞自保秘訣曝光
你也有看過貓咪擺出這種姿勢嗎？一名網友在臉書社團貼出一張照片，畫面中兩隻虎斑貓身軀幾乎就要緊密交疊，公貓還咬著母貓後頸，讓原PO好奇牠們為什麼要這樣做。
兩隻貓貓交疊的的畫面曝光後，不少網友臉紅表示牠們正在進行「貓與貓的連結」「準備抱孫子」「忍著點偶的很大」。事實上公貓的生殖器有倒鉤，母貓在交配過程中其實並不好受。因此公貓會藉由咬母貓後頸的方法讓對方舒緩，同時也固定住母貓避免牠回頭攻擊。
咬後頸的方式一般認為來自於兒時記憶，母貓通常會叼著幼貓的後頸移動，因此當公貓咬住母貓後頸時，母貓就會基於本能地認為是媽媽正在搬運，變得較為冷靜。而公貓在交配完成後，也會迅速逃跑避免被貓拳攻擊，母貓則常會在原地打滾。
根據先前整理報導「公貓跟母貓這4個差別你發現了嗎」，公貓並沒有明顯的發情週期，只要附近有發情的母貓，牠可能就會出現發情的狀況。最顯著的變化是高舉尾巴，隨地尿尿。母貓每次發情則持續1~2周，若期間沒有成功受孕，可能在2周後再度發情。
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