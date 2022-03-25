她睡過頭驚見「貓姐妹圍一圈死亡凝視」：飯在哪 神還原迷因圖萬人朝聖
做為家中有多隻貓咪的貓奴，這壓力該有多大。一名網友貼出一張照片，家裡養了三隻貓咪的她，每天早上起來第一件事情就是給各位貓皇們放飯，結果有一天因為工作太累睡過頭，等到她睜眼醒來，映入眼簾的竟是三隻餓壞的貓咪緊盯著看，一臉就是在說「我們的飯呢？」，這張照片還神奇撞哏知名電玩場面，吸引不少網友熱議。
女網友「類🐊コッペパンわに発売中」是一名漫畫家，家中飼養3隻貓姐妹花，大姐焦糖橘貓叫做「雅奇(Yachi)」、二姐棕色虎斑貓叫「小桃(Momo)」、小妹淺色橘貓叫「小千(Chiyo)」，三姊妹感情相當好，模樣也都非常可愛，因此在網路上成為爆紅的明星貓，擁有15萬以上的粉絲追蹤。
🐱🐱🐱｢いいですか、落ち着いて聞いてください。ごはんの時間です。｣ pic.twitter.com/CEFiujgBmk— 類🐊コッペパンわに発売中 (@ruuiruiruirui) March 12, 2022
日前女網友曬出家中的日常生活照，有一天自己因為工作關係睡過頭，結果醒來的時候發現貓咪三姐妹竟然都圍在自己床邊，緊迫盯人的瞪著自己看，一臉就是「我們的飯在哪裡？」，讓她感到壓力相當大。隨後女網友發現這一幕竟然神奇的與知名電玩迷因哏圖《潛龍諜影5幻痛》中的開場畫面相當類似，三隻貓咪盯著自己的模樣就像是該電玩開頭動畫中，一名醫生與護士圍繞著玩家說「冷靜下來聽我說好嗎」，讓她忍不住爆笑。
三隻貓咪緊盯飼主放飯的照片貼出後至今已吸引超過8萬網友按讚，網友留言表示「這就是家有多隻貓永遠會遇到的狀況」、「一覺醒來發現自己睡過頭、又被三隻飢餓的貓皇盯著，這壓力堪比一到公司就被老闆罵」、「剛好撞哏電玩遊戲畫面也太好笑」、「橘貓：貓奴，冷靜下來聽我說好嗎，我們很久沒飯吃了」。
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