快訊

半夜地震...開Google地圖發現新竹湧現車潮！ 秒懂：工程師要上工了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屁橘貓揪虎斑「共乘哈士奇」玩嗨 下秒2隻全溜掉牠眼神死：狗生好累

聯合新聞網 / 綜合報導
虎斑貓跟橘貓一起騎在哈士奇身上，哈士奇見怪不怪眼神死。 (圖/取自推特)
虎斑貓跟橘貓一起騎在哈士奇身上，哈士奇見怪不怪眼神死。 (圖/取自推特)

家裡同時養狗又養貓的時候，總會捕捉到一些神奇的畫面。一名網友貼出一段有趣影片，家裡養了1狗2貓的他，某一天進房間看到兩隻貓交疊在哈士奇身上，結果被壓在最底下的哈士奇一臉生無可戀的樣子，對比壓在身上兩隻玩嗨的貓咪反差超大。

網友「かもしか」在推特貼出一段短影片，家裡飼養了1隻哈士奇跟2隻米克斯貓，哈士奇名叫「小雪(Yuki)」、橘貓叫做「小蓮(Len)」、虎斑貓叫「小山(San)」，小雪從2016年就養到現在，小蓮跟小山則是近一兩年飼主收編的浪貓，1狗2貓感情很好，經常玩在一起，飼主也經常把牠們的可愛互動影音貼到社群網站上跟大家分享。

有一天飼主捕捉到一幕神奇的畫面，小蓮跟小山兩隻貓騎到小雪身上，平衡感超好的兩隻貓疊的開開心心，相當享受疊疊樂的樂趣，被壓在最下面、承受兩隻貓咪重量的小雪則是一臉生無可戀的樣子，彷彿已經相當習慣這樣的日常，除了眨眨眼睛之外簡直動也不動，後來兩隻貓玩膩了就從小雪身上下來，小雪也完全不想動，一副放棄思考的樣子。

小雪與貓咪弟妹們的玩耍影片貼到網路上後至今已吸引超過3萬網友觀看，網友留言表示「疊起來好像串丸子」、「好治癒的畫面，哈士奇好溫柔」、「小雪真的很溫柔，讓弟妹在身上這樣疊也不會生氣」、「感覺哈士奇好像已經放棄掙扎了」。飼主貼出狗貓疊疊樂影片後又加碼貼出1狗2貓開心貼在一起玩耍的影片，同樣療癒不少網友。

哈士奇 貓咪

相關新聞

屁橘貓揪虎斑「共乘哈士奇」玩嗨 下秒2隻全溜掉牠眼神死：狗生好累

家裡同時養狗又養貓的時候，總會捕捉到一些神奇的畫面。一名網友貼出一段有趣影片，家裡養了1狗2貓的他，某一天進房間看到兩隻貓交疊在哈士奇身上，結果被壓在最底下的哈士奇一臉生無可戀的樣子，對比壓在身上兩隻玩嗨的貓咪反差超大。

調皮橘貓拆家被罵 大姐二哥秒衝來護航弟弟怒瞪「牠沒做錯事」媽傻眼

飼養多隻毛小孩的家庭應該常遇到一些有趣的狀況。一名飼主分享家中三隻貓咪的日常，有一天一隻橘貓闖禍被罵，結果另外兩隻貓聽到聲音就跑過來，眼睛張超大還對飼主喵喵叫，就像是幫同伴打抱不平，讓飼主超無言。

強震受困「開狗罐頭」能讓自己提早獲救？搜救犬大隊專業神回網笑翻

23日凌晨花東發生規模6.6地震，嚇壞不少人，近日餘震不斷也讓台灣人民心慌慌。有網友向搜救隊提問，問說地震的時候能不能開狗罐頭，讓搜救犬優先找到我，還可以當緊急糧食吃，對此桃園搜救犬隊也回覆了可行性，答案讓不少網友感到意外。

六福村駁3點養長頸鹿指控 動團逐一回應否認不實

台灣動物平權促進會等動保團體日前質疑六福村照顧長頸鹿10年死8隻，反對業者再引進。六福村主題遊樂園反駁內容有3點不實指控...

「能換我吃嗎？」佛系貓咪被肥鼠嚇到彈飛 網搖頭：世道變了

貓咪和老鼠一般視彼此為不共戴天的仇人，不過一段影片卻紀錄下貓咪等老鼠吃完飯，甚至被老鼠嚇到彈飛倒退三步的模樣，讓網友大呼「到底看了什麼」。

路上撿到「滿身泥骨折奶貓」她送醫後秒收編 2年後長成貴氣公主網感動

米克斯貓咪永遠都是驚喜包。一名網友分享家中收編浪貓的經歷，之前他在路上看到一隻全身沾滿泥沙還嚴重骨折的小貓，於心不忍將牠帶去給獸醫檢查後便收編，現在2年過去，當年渾身髒兮兮又受重傷的小貓已經長成一隻超美麗的賓士貓，這段故事曝光後吸引不少網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。