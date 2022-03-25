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調皮橘貓拆家被罵 大姐二哥秒衝來護航弟弟怒瞪「牠沒做錯事」媽傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
橘貓：人家知錯了。虎斑+玳瑁：臭貓奴不要罵我兄弟啦！ (圖/取自推特)
橘貓：人家知錯了。虎斑+玳瑁：臭貓奴不要罵我兄弟啦！ (圖/取自推特)

飼養多隻毛小孩的家庭應該常遇到一些有趣的狀況。一名飼主分享家中三隻貓咪的日常，有一天一隻橘貓闖禍被罵，結果另外兩隻貓聽到聲音就跑過來，眼睛張超大還對飼主喵喵叫，就像是幫同伴打抱不平，讓飼主超無言。

網友「ゆあ」在推特貼出幾張照片，家裡飼養了三隻貓咪，大姐玳瑁貓叫「吉吉」、二哥虎斑貓叫做「小太郎」、么弟橘貓叫「雷歐」，三隻貓咪都是領養來的，平常感情都相當好。有一天雷歐闖禍，被主人抓包把牆壁上的壁紙扯光光，主人立刻把雷歐叫去罵，結果小太郎跟吉吉聽到聲音就立刻湊過去，兩隻貓瞪大眼睛還對主人喵喵叫，對比起雷歐一臉委屈認錯的模樣，另外兩隻貓根本就是來幫腔雷歐的。

飼主表示，那時候雷歐闖禍讓他很不開心，就把雷歐叫來唸，雷歐發現自己闖禍了一句話都不敢吭聲，站在原地乖乖被罵，滿臉委屈的樣子讓他也很不忍心，結果吉吉跟小太郎就跑過來湊熱鬧，還對自己喵喵叫，彷彿在說「你幹嘛罵他，雷歐又沒做錯事」，讓飼主覺得好氣又好笑。

爆笑的照片曝光後至今已吸引超過16萬人按讚，網友留言表示「橘貓看起來真的在反省了」、「關另外兩隻貓什麼事啊，橘貓闖禍你們兩個喊燒欸」、「遇到這種狀況真的會沒法繼續罵下去，太可愛了」、「另外兩隻貓情義相挺打抱不平欸」、「會跑來抱不平，很有手足愛喔」。

貓咪 毛小孩

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