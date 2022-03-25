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強震受困「開狗罐頭」能讓自己提早獲救？搜救犬大隊專業神回網笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇遭遇強震被壓住能不能開狗罐頭吸引搜救犬先找到自己。(資料照/記者陳弘逸攝影)
有網友好奇遭遇強震被壓住能不能開狗罐頭吸引搜救犬先找到自己。(資料照/記者陳弘逸攝影)

23日凌晨花東發生規模6.6地震，嚇壞不少人，近日餘震不斷也讓台灣人民心慌慌。有網友向搜救隊提問，問說地震的時候能不能開狗罐頭，讓搜救犬優先找到我，還可以當緊急糧食吃，對此桃園搜救犬隊也回覆了可行性，答案讓不少網友感到意外。

Tyfd-K9桃園搜救犬隊」日前在粉專貼出一篇文章，有網友發問說地震的時候可不可以開狗罐頭，讓搜救犬優先找到自己，如此一來在被壓住期間還可以有東西吃。桃園搜救犬隊表示，這其實是沒有用的，因為搜救犬們都有針對食物的部分訓練抗干擾，所以會先針對尚存活的的待救者進行搜索。

那要如何才會讓搜救犬優先找到自己，桃園搜救犬隊指出，只要躲在通風的地方就最容易被找到。留言處有網友問說那搜救犬基本上都吃什麼，桃園搜救犬隊打趣的表示其實搜救犬們平常都吃的更好，所以罐頭沒用，「罐頭你可以自己留著拌麵拌飯，在狗狗面前大家都是平等的，快去更新家裡的災害預備包」。

桃園搜救犬隊逗趣的貼文發出後吸引不少網友轉發留言，截至今日已經有超過4千名網友按讚，有網友表示「看來不洗澡的肥宅會被優先救出，最好聞到」、「狗都吃比你好」、「濃濃的體味勝出」、「那準備料超多的海鮮XO拌醬可以優先吸引到嗎」、「軍用罐頭比較香，搜救犬比較聞的到」。

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