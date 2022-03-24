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「能換我吃嗎？」佛系貓咪被肥鼠嚇到彈飛 網搖頭：世道變了
貓咪和老鼠一般視彼此為不共戴天的仇人，不過一段影片卻紀錄下貓咪等老鼠吃完飯，甚至被老鼠嚇到彈飛倒退三步的模樣，讓網友大呼「到底看了什麼」。
「大哥，可以換我了嗎？」一段在網路瘋傳的影片顯示，有隻老鼠正在食物裡大快朵頤，後方卻站著一隻虎斑貓。貓貓似乎不敢打斷老鼠的進食過程，多次想出手卻又忍住貓拳。又過一會兒兩人四目相交，眼看衝突一觸即發，老鼠一個起身竟把貓咪嚇到彈飛，勝負看來已經相當明顯。
不少網友看到畫面感嘆世道變了，「我家的貓都欺負我家的狗」「難怪老鼠這麼肥」「可能被老鼠咬過」「遇到佛系貓咪」。另也有人懷疑這其實是貓咪的放長線釣大魚計畫通，「喵:等你吃飽了就換我吃你囉」「鼠鼠佐沙拉:將沙拉放進鼠鼠的肚子裡」「一種食物兩種享受」。
不過就在國外，似乎真的出現了活生生的「湯姆貓與傑利鼠」。一隻黑貓和灰鼠長時間和平共處，甚至還一起喝水，彼此之間多次親密接觸，讓飼主相當震驚。
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