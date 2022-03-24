路上撿到「滿身泥骨折奶貓」她送醫後秒收編 2年後長成貴氣公主網感動
米克斯貓咪永遠都是驚喜包。一名網友分享家中收編浪貓的經歷，之前他在路上看到一隻全身沾滿泥沙還嚴重骨折的小貓，於心不忍將牠帶去給獸醫檢查後便收編，現在2年過去，當年渾身髒兮兮又受重傷的小貓已經長成一隻超美麗的賓士貓，這段故事曝光後吸引不少網友熱議。
網友「nunu_shell」在Tiktok貼出一段影片，講述了家中美麗的賓士貓「雷努(Renu)」的成長經歷。2年前某一天，這名網友在出門吃飯的路上看到一隻小奶貓，因為卡在路中間很危險，網友出於好心就把貓咪輕輕抓起移到路邊，這才發現貓咪好像生病了，臉上跟身上沾滿泥沙且雙眼緊閉，有明顯看到一些受傷感染的痕跡，便立刻帶去給獸醫看。
@nunu_shell
ご飯食べに行くはずがドン・キホーテに…砂利まみれの骨折した猫を飼う事にしました♬ オリジナル楽曲 - nu_shell
獸醫看過小奶貓後，發現這隻小貓應該是在路上被車撞，所以卡在路中間幾乎都沒動彈，且身上有嚴重的多處骨折，必須動手術處理。網友不忍小奶貓這樣受苦，因此在獸醫治療好小奶貓後決定收編並取名為雷努。在飼主2年多的細心照顧下，雷努已經長成一隻相當美麗的賓士貓，有著一雙大大的黃綠色眼睛及漂亮的毛色，也跟後來收編的灰貓喜爾(Sher)成了好朋友。
雷努的故事曝光後，吸引不少網友熱議，許多網友相當感謝雷努主人當時的決定，認為雷努被他收養實在是命運的相逢，紛紛留言表示「謝謝你的愛心，如果沒有你可能雷努也不會有今天」、「看的出來你很愛雷努，牠被照顧的真好，好幸福」、「每一隻浪浪只要遇到對的主人都能夠扭轉貓生」。
@nunu_shell 見えた物は全部玩具にゃ！ぬーの鼻水を拭く為のティッシュ…(笑)#過去動画 #ハチワレ ♬ オリジナル楽曲 - nu_shell
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