快訊

高雄化工廠群聚+13傳兩家人 曾參加喜宴、搭台鐵足跡燒進台南

拒背婆媳不和黑鍋 張蘭火大吐露大S離婚內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

房東要租客交毛孩照片 「三花貓連拍超反差」媽超頭痛..網一面倒選這張

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友被房東要求要提供毛孩照片，結果她連續拍自己家貓咪都長不太一樣。 (圖/取自推特)
一位網友被房東要求要提供毛孩照片，結果她連續拍自己家貓咪都長不太一樣。 (圖/取自推特)

家有毛小孩的飼主們在租房子的時候可能會遇到房東要求提供寵物照片的時候，但這位網友遇到的狀況就讓他哭笑不得。一名網友分享自己的租屋經驗，家裡只有養一隻貓的他，某天搬家遇到房東要求他出示家中寵物的照片證明，但因為照片拍起來都不一樣，完全不像同一隻貓，讓他很困擾到底要交出去哪一張。

網友「tkn」在推特分享自己的自身遭遇，家裡飼養著一隻可愛三花貓「小波波(Shobobo)」，日前他想要搬家，因為有養寵物的關係，房東要求他出示家中寵物的照片證明，他立刻就給小波波拍了幾張照片，但在選擇照片時卻遇到了困難。因為四張照片拍的都是小波波，但表情變化太大了，看起來根本就像是養了四隻貓一樣，讓他很困擾要給房東哪一張。

小波波的四張照片貼上網路後吸引不少網友留言，小波波的主人也開放投票，給大家選出到底要給房東哪一張照片好，結果眼睛最小那張反而獲得壓倒性的多票數。網友留言表示「要給當然要給最不正常的那張」、「給最奇怪的那張照片，免得到時候房東認不出貓咪來」、「如果給太漂亮的照片，之後房東遇到貓咪露出奇怪表情時可能會很困惑」。

房東 寵物 貓咪

相關新聞

房東要租客交毛孩照片 「三花貓連拍超反差」媽超頭痛..網一面倒選這張

家有毛小孩的飼主們在租房子的時候可能會遇到房東要求提供寵物照片的時候，但這位網友遇到的狀況就讓他哭笑不得。一名網友分享自己的租屋經驗，家裡只有養一隻貓的他，某天搬家遇到房東要求他出示家中寵物的照片證明，但因為照片拍起來都不一樣，完全不像同一隻貓，讓他很困擾到底要交出去哪一張。

路上撿到「滿身泥骨折奶貓」她送醫後秒收編 2年後長成貴氣公主網感動

米克斯貓咪永遠都是驚喜包。一名網友分享家中收編浪貓的經歷，之前他在路上看到一隻全身沾滿泥沙還嚴重骨折的小貓，於心不忍將牠帶去給獸醫檢查後便收編，現在2年過去，當年渾身髒兮兮又受重傷的小貓已經長成一隻超美麗的賓士貓，這段故事曝光後吸引不少網友熱議。

1隻可毒死26人…他上淡水市場買到劇毒「藍環章魚」 目前無解藥

逛市場買新鮮漁獲要小心！近日有民眾在傳統市場買了一斤小章魚，回家處理時卻發現有隻長的特別不一樣。詢問網友及老字號店家得知竟是帶有劇毒的「藍環章魚」，毒液比眼鏡蛇還強，足以在數分鐘內毒死20多名成人。

別亂玩全景模式！「蛇基、地獄犬、九尾」等28種獵奇生物曝光

許多飼主都喜歡用手機幫毛小孩拍照，套用各種可愛濾鏡，卻似乎很少使用「全景模式」功能。有粉專整理出多張用全景模式拍下的「新品種」，讓網友笑翻勸告千萬別亂玩全景功能。

爸爸朋友喝掛「頭塞進貓窩睡死」 虎斑傻眼伸貓掌輕推醒酒：快起來

有時候人類的行為總是會讓毛小孩摸不著頭緒。日前一張可愛的照片在網路上瘋傳，一名飼主家中養了一隻可愛的虎斑貓，有天招待朋友來家裡玩，友人喝多了醉倒在貓窩裡面，結果虎斑貓非但沒生氣，反倒是走過去輕輕用貓掌推推醉倒在地的人類，可愛的模樣讓不少網友融化。

長髮妹電梯裡穿鞋 自家比特犬突抓狂猛撲「硬騎狠咬」她滿身血倒地

家中有毛小孩的飼主們有時候也應該多注意家中毛孩的行為。近日有一件駭人聽聞的驚悚新聞，一名年輕女子飼養一隻比特犬多年，某天搭電梯蹲下來綁鞋帶時，自家比特犬不知為何突然朝向自己狂撕猛咬，咬的女子滿身是血，畫面相當驚悚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。