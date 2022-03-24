房東要租客交毛孩照片 「三花貓連拍超反差」媽超頭痛..網一面倒選這張
家有毛小孩的飼主們在租房子的時候可能會遇到房東要求提供寵物照片的時候，但這位網友遇到的狀況就讓他哭笑不得。一名網友分享自己的租屋經驗，家裡只有養一隻貓的他，某天搬家遇到房東要求他出示家中寵物的照片證明，但因為照片拍起來都不一樣，完全不像同一隻貓，讓他很困擾到底要交出去哪一張。
網友「tkn」在推特分享自己的自身遭遇，家裡飼養著一隻可愛三花貓「小波波(Shobobo)」，日前他想要搬家，因為有養寵物的關係，房東要求他出示家中寵物的照片證明，他立刻就給小波波拍了幾張照片，但在選擇照片時卻遇到了困難。因為四張照片拍的都是小波波，但表情變化太大了，看起來根本就像是養了四隻貓一樣，讓他很困擾要給房東哪一張。
小波波的四張照片貼上網路後吸引不少網友留言，小波波的主人也開放投票，給大家選出到底要給房東哪一張照片好，結果眼睛最小那張反而獲得壓倒性的多票數。網友留言表示「要給當然要給最不正常的那張」、「給最奇怪的那張照片，免得到時候房東認不出貓咪來」、「如果給太漂亮的照片，之後房東遇到貓咪露出奇怪表情時可能會很困惑」。
管理会社に飼育動物の写真を提出してくださいって言われたんだけどどれにするか悩みすぎる。4枚提出してもいいのか？ pic.twitter.com/8NsyazNiud— tkn (@tatatano129) March 22, 2022
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