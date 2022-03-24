1隻可毒死26人…他上淡水市場買到劇毒「藍環章魚」 目前無解藥

逛市場買新鮮漁獲要小心！近日有民眾在傳統市場買了一斤小章魚，回家處理時卻發現有隻長的特別不一樣。詢問網友及老字號店家得知竟是帶有劇毒的「藍環章魚」，毒液比眼鏡蛇還強，足以在數分鐘內毒死20多名成人。

有網友在當地臉書社團發問，22日早上到傳統市場買菜，向一家海鮮攤販購入了約一斤的小章魚。回家準備料理時卻發現有隻長的截然不同，向網友詢問及比對圖片後，懷疑就是藍環章魚。進一步向另一老字號店家確認，店長則斷定這就是有劇毒的藍環章魚。嚇得他把整袋章魚丟掉。

原PO事後回去問賣章魚的攤位，對方表示「這比一般的小章魚還貴」。另據TVBS報導，攤商稱這批貨是從基隆漁市批發回來的，一藍一籃大致看過，鮮度沒問題就買了。

網友們看到與死神擦肩的過程後，紛紛表示「還好有警覺性」「無良攤商還敢喊無辜阿」「這也太可怕了」「這被咬到基本上直接說再見了」。

根據維基百科，藍環章魚身上的毒素屬於神經毒素，其毒性可以在數分鐘內毒死26名成人，目前尚無解毒劑。雖然加熱後會降低毒性，但仍不建議食用。

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