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爸爸朋友喝掛「頭塞進貓窩睡死」 虎斑傻眼伸貓掌輕推醒酒：快起來

聯合新聞網 / 綜合報導
爸爸的朋友喝掛睡死在貓窩裡面，喵星人無奈伸出貓掌推推。 （圖／取自推特）
爸爸的朋友喝掛睡死在貓窩裡面，喵星人無奈伸出貓掌推推。 （圖／取自推特）

有時候人類的行為總是會讓毛小孩摸不著頭緒。日前一張可愛的照片在網路上瘋傳，一名飼主家中養了一隻可愛的虎斑貓，有天招待朋友來家裡玩，友人喝多了醉倒在貓窩裡面，結果虎斑貓非但沒生氣，反倒是走過去輕輕用貓掌推推醉倒在地的人類，可愛的模樣讓不少網友融化。

網友「もちまる」在推特貼文，家中飼養一隻2歲多的貓咪名叫「麻糬(Mochi)」，外表可愛的牠個性也很溫順，飼主相當疼愛牠。有一天麻糬的爸爸邀請朋友到家裡玩，結果朋友喝酒喝多了不勝酒力，就這樣整顆頭塞進麻糬的貓窩裡面起不來，麻糬看到這一幕反而完全沒生氣，而是很擔憂地走過去輕輕用貓掌推推倒在地上的人類，像是在說「你還好嗎」。

飼主經常在推特上曬出麻糬的日常，有雙電眼的牠相當會賣萌，推特上可以看到不少可愛的麻糬的照片或影片。麻糬的飼主表示，其實這位醉倒在地上的友人之前就很常來家裡作客，麻糬跟牠感情也不錯，也難怪看到人倒在地上，麻糬會很擔憂地走過去，想確認這位叔叔還有沒有呼吸。

照片上傳至今已吸引超過25萬人按讚，許多網友被麻糬暖心的行為治癒，留言表示「好溫柔的醒酒方式」、「麻糬爸的友人這是喝ㄎ一ㄤ了吧，整顆頭塞進去是怎樣」、「貓貓應該是覺得這人怎那麼奇怪，但因為是認識的人所以很給面子」、「貓貓沒有大聲吼叫你人類滾出去已經是佛心了」、「麻糬真的好暖，是隻善解人意的貓貓」。

貓咪 毛小孩 佛心

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