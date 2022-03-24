別亂玩全景模式！「蛇基、地獄犬、九尾」等28種獵奇生物曝光

許多飼主都喜歡用手機幫毛小孩拍照，套用各種可愛濾鏡，卻似乎很少使用「全景模式」功能。有粉專整理出多張用全景模式拍下的「新品種」，讓網友笑翻勸告千萬別亂玩全景功能。

長出5條尾巴的狗狗。圖擷自 藝術創造館

「變成蛇的柯基、像食蟻獸的長鼻狗、地獄三頭犬、九尾妖狗…」一張張照片都讓網友大開眼界。網友留言表示「這是舞龍舞獅！」「第一個想到食蟻獸跟馬來貘」「就說地獄三頭犬真的存在」「怎麼這麼幽默啦」。原PO也奉勸千萬別用全景模式拍動物，否則成果可能會相當獵奇，後果自負！

狗狗鼻子被拉長，網友戲稱有如食蟻獸。圖擷自 藝術創造館

其中一張照片是先前報導過的「金毛狗頭人雪地兩腿狂奔」，狗狗杜威(Dewey)意外闖進主人正在拍全景美照的鏡頭中，因此成了這副不明生物的模樣。

當下飼主就知道照片肯定會被毀掉，但萬萬沒想到「笑果」竟意外的好。上傳到網路引來熱烈回響，他也澄清真的不是P圖啦。

誤闖全景照的狗狗杜威。圖擷自 藝術創造館

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