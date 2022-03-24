長髮妹電梯裡穿鞋 自家比特犬突抓狂猛撲「硬騎狠咬」她滿身血倒地
家中有毛小孩的飼主們有時候也應該多注意家中毛孩的行為。近日有一件駭人聽聞的驚悚新聞，一名年輕女子飼養一隻比特犬多年，某天搭電梯蹲下來綁鞋帶時，自家比特犬不知為何突然朝向自己狂撕猛咬，咬的女子滿身是血，畫面相當驚悚。
綜合外媒報導，哥倫比亞庫庫塔(Cúcuta)一名25歲女子住在電梯公寓裡，家中飼養一隻4歲的比特犬。17日女子搭電梯時彎下腰正要穿鞋子，飼養的比特犬卻突然抓狂起來，撲到她身上瘋狂撕咬，把女子咬得滿身是傷，女子硬撐著狂按電梯按鈕，撐到電梯門終於打開，才逃出去向鄰居求救。
女子事後接受媒體採訪表示，她不知道為什麼狗狗突然抓狂咬她，當下被攻擊的時候只想著趕快逃開，只好趕快按電梯按鈕希望可以逃出去，但就算是她逃出電梯，狗狗還是持續在攻擊。
女子被鄰居送醫後還好保住一命，但傷勢相當嚴重，右手手指跟左手多處骨折，身上也有不少撕裂傷，需要住院觀察。電梯內監視器也隨之曝光，只見女子被自己家養的比特犬瘋狂攻擊撕咬並拖行，等到女子終於從電梯逃出後，地上已經都是她的鮮血。警方表示，目前肇事比特犬已經被暫時收容，未來10天內將會對肇事犬隻進行處理，不排除會安樂死。
Meu Deus s na Colômbia está mulher sofre um ataque de Pit Bull! pic.twitter.com/rdmpM5eNDV— Margoberndpin🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Margo06971686) March 20, 2022
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