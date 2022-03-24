快訊

楊紫瓊自爆「掉入新冠肺炎的宇宙」 緊急取消好萊塢新片宣傳

前蘇聯軍官：俄軍犯致命錯誤將在2週內戰敗 台灣為關鍵因素

長髮妹電梯裡穿鞋 自家比特犬突抓狂猛撲「硬騎狠咬」她滿身血倒地

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子在電梯內穿鞋慘遭自家比特犬狠狠啃咬，滿身是血。 (圖/取自影片)
一名女子在電梯內穿鞋慘遭自家比特犬狠狠啃咬，滿身是血。 (圖/取自影片)

家中有毛小孩的飼主們有時候也應該多注意家中毛孩的行為。近日有一件駭人聽聞的驚悚新聞，一名年輕女子飼養一隻比特犬多年，某天搭電梯蹲下來綁鞋帶時，自家比特犬不知為何突然朝向自己狂撕猛咬，咬的女子滿身是血，畫面相當驚悚。

綜合外媒報導，哥倫比亞庫庫塔(Cúcuta)一名25歲女子住在電梯公寓裡，家中飼養一隻4歲的比特犬。17日女子搭電梯時彎下腰正要穿鞋子，飼養的比特犬卻突然抓狂起來，撲到她身上瘋狂撕咬，把女子咬得滿身是傷，女子硬撐著狂按電梯按鈕，撐到電梯門終於打開，才逃出去向鄰居求救。

女子事後接受媒體採訪表示，她不知道為什麼狗狗突然抓狂咬她，當下被攻擊的時候只想著趕快逃開，只好趕快按電梯按鈕希望可以逃出去，但就算是她逃出電梯，狗狗還是持續在攻擊。

女子被鄰居送醫後還好保住一命，但傷勢相當嚴重，右手手指跟左手多處骨折，身上也有不少撕裂傷，需要住院觀察。電梯內監視器也隨之曝光，只見女子被自己家養的比特犬瘋狂攻擊撕咬並拖行，等到女子終於從電梯逃出後，地上已經都是她的鮮血。警方表示，目前肇事比特犬已經被暫時收容，未來10天內將會對肇事犬隻進行處理，不排除會安樂死。

電梯 比特犬 狗狗 哥倫比亞

相關新聞

別亂玩全景模式！「蛇基、地獄犬、九尾」等28種獵奇生物曝光

許多飼主都喜歡用手機幫毛小孩拍照，套用各種可愛濾鏡，卻似乎很少使用「全景模式」功能。有粉專整理出多張用全景模式拍下的「新品種」，讓網友笑翻勸告千萬別亂玩全景功能。

爸爸朋友喝掛「頭塞進貓窩睡死」 虎斑傻眼伸貓掌輕推醒酒：快起來

有時候人類的行為總是會讓毛小孩摸不著頭緒。日前一張可愛的照片在網路上瘋傳，一名飼主家中養了一隻可愛的虎斑貓，有天招待朋友來家裡玩，友人喝多了醉倒在貓窩裡面，結果虎斑貓非但沒生氣，反倒是走過去輕輕用貓掌推推醉倒在地的人類，可愛的模樣讓不少網友融化。

長髮妹電梯裡穿鞋 自家比特犬突抓狂猛撲「硬騎狠咬」她滿身血倒地

家中有毛小孩的飼主們有時候也應該多注意家中毛孩的行為。近日有一件駭人聽聞的驚悚新聞，一名年輕女子飼養一隻比特犬多年，某天搭電梯蹲下來綁鞋帶時，自家比特犬不知為何突然朝向自己狂撕猛咬，咬的女子滿身是血，畫面相當驚悚。

白貓長大越變越黑？飼主貼「畫眼線→全妝」變化：撿到驚喜包

從幼貓開始養起的貓奴或許會發現，隨著貓咪一天一天長大，花色似乎也會漸漸產生變化。一名飼主先前在路邊撿到一隻小白貓，沒想到越長越大也開始長出原本沒看過的色塊，讓她笑說就像是撿到驚喜包一樣。

駁斥動保團體所指控養死長頸鹿 六福村提3項說明反擊將提告

動保團體昨天協同跨黨派立委召開記者會追思日前不幸往生的六福村長頸鹿「布丁妹」，同時指控六福村飼養環境不佳有虐待動物之嫌，...

女子餵烏龜意外引來「巨大水怪」？29秒片慘叫逃跑瞬間曝光

近日一段影片在網路上瘋傳，一名女子在湖邊疑似拿麵包餵食烏龜及魚類，不料突然間竄出一隻水怪般的巨大生物，讓她嚇到尖叫落荒而逃，手中的麵包也丟到地上。影片至今短短2天，已超過上萬人轉發。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。