駁斥動保團體所指控養死長頸鹿 六福村提3項說明反擊將提告

動保團體昨天協同跨黨派立委召開記者會追思日前不幸往生的六福村長頸鹿「布丁妹」，同時指控六福村飼養環境不佳有虐待動物之嫌，要求政府駁回六福村申請輸入新的長頸鹿；六福村今天下午正式發表聲明，指出動保團體有3大不實指控，損害六福村名譽，六福村將提告。

動保團體昨記者會上指控六福村過去10年內，就有8隻長頸鹿死亡，多數活不到10歲，遠低於平均壽命27歲，更指出園內多隻長頸鹿患有「捻轉胃蟲症」需長期服藥；六福村首先對此回應稱捻轉胃蟲為常見寄生蟲疾病，獸醫團隊都有訂定縝密的驅蟲計畫，不論是在環境的改善、照顧、營養、醫療紀錄都下足苦心，布丁妹雖患有此症，可死因並非寄生蟲感染導致。

其次動保團體還指控六福村園內動物有近親繁殖的情況，並稱2015年時，園方讓長頸鹿布丁妹與親兄弟斑斑近親交配，早產產下小長頸鹿發育不良而夭折；六福村表示這是不實指控，並說明過去園內飼養的長頸鹿布丁妹與斑斑分屬不同父母，絕無近親交配問題。

第三是動保團體指出園內已逝長頸鹿「斑斑」曾在解剖釐清死因時，被發現胃中有塑膠袋，懷疑是園方沒有派人員監管遊客與動物互動，致遊客私下餵動物；對此六福村怒駁此說法「子虛烏有指控，絕無此事。」

六福村強調，園方一直以來積極推廣動物保育及環境永續，不僅受託擔任新竹縣專業動物救傷中心，2016年也成立犀牛繁育基地，去年還與金門縣府合作打造保育平台，也長期與台北市立動物園、新竹市立動物園及高雄壽山動物園進行動物交流。

六福村聲明園內動物展演，完全遵守法令，更不滿反擊稱「特定組織以記者會形式不斷要求台灣動物園業者禁止引進動物，以及會中提及馬戲團體驗及動物墳場等說法，針對記者會中不實指控、汙衊及損害聲譽之行為，園方將尋求法律途徑究責。」

商品推薦