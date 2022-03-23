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白貓長大越變越黑？飼主貼「畫眼線→全妝」變化：撿到驚喜包
從幼貓開始養起的貓奴或許會發現，隨著貓咪一天一天長大，花色似乎也會漸漸產生變化。一名飼主先前在路邊撿到一隻小白貓，沒想到越長越大也開始長出原本沒看過的色塊，讓她笑說就像是撿到驚喜包一樣。
該名飼主在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」分享收編貓咪的外觀變化，從多張照片可以看出剛撿到的時候還是一隻小白貓，兩個月後「畫了眼線還開了眼頭」，五個月大則開始畫全妝，身上出現色塊，至今八個月大鼻子跟臉上則開始長了「痣」。原PO完全沒料到當初的小白貓會出現這些變化，猶如打開驚喜包一樣。
上千名網友朝聖小白貓化妝過程，興奮表示「我家的是裸妝」「我家的貓小時候也是全白」「小小年紀偷化妝」「媽媽打印時候給隱形墨水」「十年後他會變成黑貓」，異口同聲大讚真的超美。
除了原PO的幼貓隨著長大變色，事實上有些貓咪的花色會隨著溫度改變，呈現「越冷越黑」的狀況。其中擁有「重點色」的暹羅貓、布偶貓，隨著體內酪氨酸酶的變化相當容易觀察到這種現象。有一說剃毛也會讓長出來的毛色變得更深。
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