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女子餵烏龜意外引來「巨大水怪」？29秒片慘叫逃跑瞬間曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女子餵食烏龜，突然竄出一隻巨大生物，讓她嚇得落荒而逃。圖擷自臉書
一名女子餵食烏龜，突然竄出一隻巨大生物，讓她嚇得落荒而逃。圖擷自臉書

近日一段影片在網路上瘋傳，一名女子在湖邊疑似拿麵包餵食烏龜及魚類，不料突然間竄出一隻水怪般的巨大生物，讓她嚇到尖叫落荒而逃，手中的麵包也丟到地上。影片至今短短2天，已超過上萬人轉發。

影片中的女子正拿著麵包餵食烏龜，鏡頭中還有一隻鴿子似乎也想分一杯羹，不過主角至今都還沒露面。過沒多久，女子的左手邊突然迅速游來一隻疑似「水蜥蜴」的巨大生物，並大口咬下去想搶食。原本平靜的餵食秀瞬間變調，不光是魚跳出水面、烏龜逃離現場，女子也被嚇到逃之夭夭，沒餵完的麵包及私人物品全丟在現場。

不少人乍看以為是鱷魚出沒，身長目測超過一公尺，不過有眼尖網友表示，這很可能是「水蜥蜴」的一種。留言中有人指出，雖然長得可怕但個性溫和，大多數無毒也沒有攻擊性，有民眾會當成寵物飼養。

雖然解開巨大生物的身分謎團，但網友看到影片紛紛表示「我…應該會軟腳」「嚇死人了」「聽說今天這裡可以領免費的麵包」「不排隊沒人要理你了」。也有人反而是聽到女子的慘叫聲忍不住嘴角失守。

疑似水蜥蜴獨留在水面上。圖擷自臉書
疑似水蜥蜴獨留在水面上。圖擷自臉書

烏龜 寵物

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