橘貓趁媽不在玩手機 第一次自拍就拍出「軟萌網美照」網笑：下次開直播

有時候喵星人一些行為都會讓人好奇牠們是不是身體裡面住著一個人類。一名網友日前在IG曬出家裡貓咪的可愛照片，某天打開手機相簿的時候意外發現有自家貓咪的可愛自拍照，模樣相當治癒，讓不少網友也淪陷。

香港一名女網友養了一隻可愛的橘貓名叫「菠蘿」，經常在IG「borlorjaiii」上分享菠蘿的日常生活照與影片，菠蘿是她領養回家的，剛開始收編的時候菠蘿脾氣不太好，還會抓人跟兇人，但在媽媽的愛心照顧之下，現在已經是超級可愛的萌貓。某天女網友在手機發現好幾張菠蘿的自拍照，原來是她趁媽媽沒在用手機的時候開啟了相機功能，拍了好幾張可愛的照片，有幾張畫面有點模糊，菠蘿可愛的大頭就這樣被拍下來，還拍到了肥肥的下巴。

菠蘿可愛的自拍照片貼上IG後吸引不少網友朝聖，網友們表示「這角度真是太完美」、「怎麼這麼可愛」、「自拍拍得很棒喔」、「太萌了我要被融化」、「這次是自拍，下次就是要開直播了」。

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