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【動物冷知識】酸漿魷味道不酸、巴西龜來自美國 動物命名小秘密一堆
哈囉大家好，我是帽帽！
前陣子畫了大王酸漿魷的冷知識，就很多人來詢問「酸漿」是什麼？吃起來很酸嗎？
今天讓我們一起來看動物命名的冷知識吧！
酸漿又被稱為苦泡泡，所以也有人叫酸漿魷為苦泡泡魷魚。
所以到底是酸是苦哇？
原本台灣是真的進口巴西龜，但因為運送成本高，才改為外型相似的紅耳龜，但仍沿用巴西龜的名稱。紅耳龜與巴西龜的外型相似，最大差異在於紅耳龜耳朵上的紅色斑蚊。由於紅耳龜環境適應力強，成體常被飼主遺棄，對當地生態造成重大問題，被國際自然保護聯盟物種存續委員會的入侵物種專家小組（ISSG）列為世界百大外來入侵種。
中國及朝鮮古代用來檢驗女子是否有性行為的一種標誌－－守宮砂，傳說就是使用壁虎製作的！？
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