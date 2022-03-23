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紙杯山考驗貓咪跳躍力 飼主卻目瞪口呆「這傢伙IQ肯定有200」

聯合新聞網 / 綜合報導
Okokoco用嘴巴移動紙杯，成功降低跳躍難度。圖擷自 coconyan00930
Okokoco用嘴巴移動紙杯，成功降低跳躍難度。圖擷自 coconyan00930

儘管貓咪有著個體差異，但通常給人跳躍力強大的印象。不少飼主都曾目擊貓咪跳上桌子甚至天花板，因此衍生出「紙杯挑戰」、「衛生紙挑戰」，鏟屎官紛紛跟風考驗貓咪究竟能跳得多高。

有貓奴養著具有「俄羅斯國貓」之稱的西伯利亞貓Okokoco，想測試牠的跳躍極限，在地上擺了一道堆積如山的紙杯長城。不過主人緊盯整個挑戰過程後，卻壓根不管貓貓跳躍力這回事，反而驚嘆「這傢伙IQ肯定有200」，這段期間究竟發生了甚麼事？

飼主分享一段影片，可以看出Okokoco並沒有往紙杯牆衝刺，反而走到角落似乎在觀察什麼。牠很快的做出反應，竟然是用嘴巴把紙杯往旁邊移動，讓它順勢套在另一個紙杯上，藉此降低高度，隨後若無其事地越過紙杯。

Okokoco這番驚人之舉讓網友突破盲點，「超乎我想像」「太會了吧」「從沒想過還能用移的」「笑死」。怪不得主人看到這幕也目瞪口呆，大讚Okokoco的智商肯定有200。看來再怎麼高的紙杯牆，很可能都難不倒牠。

@coconyan00930 IQ200のねこ#ねこ #ネコ #cat #おここ #catoftiktok #サイベリアン #サイベリアン子猫 #うちの子が可愛すぎる #うちの猫 #おすすめ ♬ 可愛い君が愛おしい - sui

紙杯 貓咪 衛生紙

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