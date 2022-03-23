白柴哥玩球慘遭色色柴妹硬騎 「強制合體成六腳獸」狂繞圈：媽咪救我

家裡有兩隻以上的毛小孩實，經常可以看到一堆有趣的畫面。一位網友曬出家中柴犬兄妹的日常互動影片，柴犬妹平常很喜歡黏著哥哥玩耍，這天竟然整隻騎到哥哥身上色色，兩隻柴犬瞬間變成六腳獸，「柴犬版老漢推車」的模樣也讓不少網友笑翻。

網友「kotauri_life」家中飼養一對柴犬兄妹，白柴哥哥叫小太郎，豆柴妹妹叫小瓜，兩兄妹感情超級好，尤其是小瓜特別愛黏著哥哥，只要看到哥哥在玩都會衝過去想要一起玩遊戲。但是小瓜有個奇怪的癖好，就是常常會趁哥哥小太郎在休息或是玩玩具的時候「從背後硬上」，一開始哥哥都會反抗，但也不知道是不是哥哥疼妹妹或是時間久了，小太郎後來面對妹妹的色色都已經不太在意。

某天小太郎與小瓜的飼主捕捉到一段有趣的畫面，小瓜又抓著哥哥小太郎「強行合體」，但小太郎嘴裡咬著球、明顯想要去玩放在地毯上的長型管玩具，卻又甩不掉背上沉重的負擔，兩隻柴犬就這樣玩起了「2柴6腳」的遊戲，妹妹小瓜還笑得合不攏嘴，哥哥小太郎則是已經完全放棄，面無表情的繞著玩具跑。

影片貼出後吸引至少超過3萬人觀看，許多網友都被小太郎跟小瓜的互動笑翻，留言表示「不可以色色」、「柴妹妹沒想到居然這麼開放」、「這看起來很像聯結車」、「柴犬火車的概念」、「抱歉實在是太好笑了我一直看」。

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