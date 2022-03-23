他好奇問「地震後貓咪們都會做什麼」貓奴狂曬1姿勢照片網笑翻

花東23日發生規模6.6強震，讓不少人都從睡夢中驚醒，也有很多家有毛孩的飼主一夜不安寧。有網友好奇問家裡有養貓咪的人，地震當下的狀況是怎樣，結果每一家的貓反應通通不一樣，照片有些相當爆笑，但絕大多數通通都無視地震在睡覺。

網友在PTT八卦版貼文，表示地震真的有夠大，「剛差點帶著我家貓衝出去，胖布(貓的名字)有點驚恐」，想問問大家的貓現在都在幹嘛，吸引不少貓奴們留言。有網友表示「根本睡翻了」、「完全沒反應繼續睡」、「淡定睡死」、「地震很興奮跑過來」、「貓貓睡很熟」、「整隻炸毛」、「被手機警報嚇醒在家逃竄」、「睡覺睡到一半驚醒回頭但完全沒跑」、「4隻貓其中1隻嚇到去陽台，另一隻在房間打嗝」。

有些貓咪會跟同伴一起躲到高處避難，但會驚恐喵喵叫。 (圖/取自PTT Gossiping)

最多的狀況都是貓咪睡死，無視地震。 (圖/取自PTT Gossiping)

許多貓奴在回文曬出自家的貓主子，可以看的出來大部分的貓咪好像都沒啥反應，睡死的貓居多，但也有不少被嚇醒卻無動於衷、睜著眼睛看著一切的貓咪。其實很多貓咪對於地震來臨大部分反應都沒有很大，有些貓咪會開飛機耳、有些貓咪則像是會預知地震一樣，在地震快來前幾秒就開始有反應。

過去本報也曾經報導《毛孩遇到地震怎麼辦？貓派和狗派「最擔心的事」第一名差很大》一文，提到飼主在避難時最擔心寵物的事，依據飼養貓或狗而有所不同。狗狗的飼主最擔心「與其牠寵物發生糾紛(59.1%)」、「在不習慣的地方上廁所(54.7%)」、「身體狀態不佳(44.8%)」；貓咪飼主則最擔心毛孩「在不習慣的地方上廁所(73.2%)」、「與其牠寵物發生糾紛(59.1%)」，以及「糧食的儲備量(52.8%)」。

有人家裡的貓咪則是跳到餐廳椅子上眼睛瞪超大。 (圖/取自PTT Gossiping)

有些貓咪地震後嚇到炸毛。 (圖/取自PTT Gossiping)

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