快訊

肢體語言教練曝普亭「腦子很有事」 出兵烏克蘭不意外

老年醫學人才荒 台大將設老年所 與成大搶才

他好奇問「地震後貓咪們都會做什麼」貓奴狂曬1姿勢照片網笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇發生地震後家裡的貓會怎樣，網友自己養的貓咪就很驚恐。 (圖/取自PTT Gossiping)
有網友好奇發生地震後家裡的貓會怎樣，網友自己養的貓咪就很驚恐。 (圖/取自PTT Gossiping)

花東23日發生規模6.6強震，讓不少人都從睡夢中驚醒，也有很多家有毛孩的飼主一夜不安寧。有網友好奇問家裡有養貓咪的人，地震當下的狀況是怎樣，結果每一家的貓反應通通不一樣，照片有些相當爆笑，但絕大多數通通都無視地震在睡覺。

網友在PTT八卦版貼文，表示地震真的有夠大，「剛差點帶著我家貓衝出去，胖布(貓的名字)有點驚恐」，想問問大家的貓現在都在幹嘛，吸引不少貓奴們留言。有網友表示「根本睡翻了」、「完全沒反應繼續睡」、「淡定睡死」、「地震很興奮跑過來」、「貓貓睡很熟」、「整隻炸毛」、「被手機警報嚇醒在家逃竄」、「睡覺睡到一半驚醒回頭但完全沒跑」、「4隻貓其中1隻嚇到去陽台，另一隻在房間打嗝」。

有些貓咪會跟同伴一起躲到高處避難，但會驚恐喵喵叫。 (圖/取自PTT Gossiping)
有些貓咪會跟同伴一起躲到高處避難，但會驚恐喵喵叫。 (圖/取自PTT Gossiping)

最多的狀況都是貓咪睡死，無視地震。 (圖/取自PTT Gossiping)
最多的狀況都是貓咪睡死，無視地震。 (圖/取自PTT Gossiping)

許多貓奴在回文曬出自家的貓主子，可以看的出來大部分的貓咪好像都沒啥反應，睡死的貓居多，但也有不少被嚇醒卻無動於衷、睜著眼睛看著一切的貓咪。其實很多貓咪對於地震來臨大部分反應都沒有很大，有些貓咪會開飛機耳、有些貓咪則像是會預知地震一樣，在地震快來前幾秒就開始有反應。

過去本報也曾經報導《毛孩遇到地震怎麼辦？貓派和狗派「最擔心的事」第一名差很大》一文，提到飼主在避難時最擔心寵物的事，依據飼養貓或狗而有所不同。狗狗的飼主最擔心「與其牠寵物發生糾紛(59.1%)」、「在不習慣的地方上廁所(54.7%)」、「身體狀態不佳(44.8%)」；貓咪飼主則最擔心毛孩「在不習慣的地方上廁所(73.2%)」、「與其牠寵物發生糾紛(59.1%)」，以及「糧食的儲備量(52.8%)」。

有人家裡的貓咪則是跳到餐廳椅子上眼睛瞪超大。 (圖/取自PTT Gossiping)
有人家裡的貓咪則是跳到餐廳椅子上眼睛瞪超大。 (圖/取自PTT Gossiping)

有些貓咪地震後嚇到炸毛。 (圖/取自PTT Gossiping)
有些貓咪地震後嚇到炸毛。 (圖/取自PTT Gossiping)

貓咪 地震 寵物

相關新聞

遇到強震要怎麼帶走多隻毛小孩逃跑？網推爆1神器：火災逃難也能用

花東23日凌晨發生規模6.6地震，由於餘震不斷再加上搖晃時間久，喚起不少網友對於1999年921大地震的記憶，家有毛孩的主人們更是緊張。有網友在地震後發問，想知道如果地震要逃跑，要怎麼一次把多隻貓咪帶走，希望能有網友解惑。

白柴哥玩球慘遭色色柴妹硬騎 「強制合體成六腳獸」狂繞圈：媽咪救我

家裡有兩隻以上的毛小孩實，經常可以看到一堆有趣的畫面。一位網友曬出家中柴犬兄妹的日常互動影片，柴犬妹平常很喜歡黏著哥哥玩耍，這天竟然整隻騎到哥哥身上色色，「柴犬版老漢推車」的模樣也讓不少網友笑翻。

他好奇問「地震後貓咪們都會做什麼」貓奴狂曬1姿勢照片網笑翻

花東23日發生規模6.6強震，讓不少人都從睡夢中驚醒，也有很多家有毛孩的飼主一夜不安寧。有網友好奇問家裡有養貓咪的人，地震當下的狀況是怎樣，結果每一家的貓反應通通不一樣，照片有些相當爆笑。

好市多這夯物特價祭「限購令」 貓奴哀號：缺貨連原價都買嘸

好市多不少商品都曾採取限購措施，希望讓更多消費者都能買到。除了牛肉、鮮奶，近日就連貓奴必備的貓砂也採取「一卡一箱」的限購令，讓許多飼主在社團紛紛哀號。

花東6.6強震貓奴嚇瘋 灰貓乖躲櫃子下「黑白貓無感翻肚睡死」超反差

23日清晨1時41分，花蓮近海發生規模6.6地震，相隔2分鐘、1時43分又發生規模6.1餘震，不過家中有毛小孩的家庭每個反應都不一樣。一名網友曬出家中貓咪遇到地震的狀況，人類是怕得要命，但家中兩隻貓一隻很機靈的躲進櫃子下面，另一隻則乾脆放棄逃跑，整隻翻肚在地上，反差的模樣讓不少網友笑翻。

長頸鹿10年死8隻？六福村挨批

動保團體指控國內私人動物園六福村環境不佳，10年內養死8隻長頸鹿，多數年齡不到10歲，遠低於長頸鹿在野外平均壽命27歲。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。