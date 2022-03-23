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好市多這夯物特價祭「限購令」 貓奴哀號：缺貨連原價都買嘸

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多示意圖。記者林俊良攝影
好市多示意圖。記者林俊良攝影

好市多不少商品都曾採取限購措施，希望讓更多消費者都能買到。除了牛肉、鮮奶，近日就連貓奴必備的貓砂也採取「一卡一箱」的限購令，讓許多飼主在社團紛紛哀號。

貓奴在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，原價399特價299的貓砂，本來一卡限購一箱，幸運遇到好心人用他們的卡幫忙結帳，最後一共順利搬了5箱貓砂回家。「雖然我不認識妳們，但是我和我家三隻喵喵都非常感謝你們」。有貓奴補充說明因為缺貨，這款貓砂甚至連原價都買不到。

好市多特價貓砂一卡限購一箱，有飼主哀號數量太少不夠用。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
好市多特價貓砂一卡限購一箱，有飼主哀號數量太少不夠用。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

許多飼主們得知限購噩耗後晴天霹靂，「限購一箱…天啊」「真的很少不夠用」「連去買的動力都沒有」，還有人開玩笑說準備訓練貓咪去馬桶上廁所了。原PO成功找到好心人幫忙結帳羨煞不少人，不只一名網友分享拿出現金想請人幫忙過卡，但全都遭到拒絕。

貼文底下也湧出許多好心人，「原來還有這個需求 下次結帳會幫忙看」「次看到買貓砂的我都好想幫忙結帳」「都沒人問我」「來來來我的也拿去刷」。

貓奴 好市多 貓咪

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