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遇到強震要怎麼帶走多隻毛小孩逃跑？網推爆1神器：火災逃難也能用

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人相當好奇發生強震的時候要怎麼徒手把家中好幾隻毛小孩一次打包帶走。 （圖／Pakutaso）
不少人相當好奇發生強震的時候要怎麼徒手把家中好幾隻毛小孩一次打包帶走。 （圖／Pakutaso）

花東23日凌晨發生規模6.6地震，由於餘震不斷再加上搖晃時間久，喚起不少網友對於1999年921大地震的記憶，家有毛孩的主人們更是緊張。有網友在地震後發問，想知道如果地震要逃跑，要怎麼一次把多隻貓咪帶走，希望能有網友解惑。

網友「Sinle Chan」在臉書社團發文，表示如果地震要逃跑，要如何帶多隻貓，跪求網友們意見分享，貼文一出引起不少網友共鳴，有網友說很好奇有沒有緊急逃生抓貓SOP可以分享，雖然家裡只有一隻貓，但只要火災警報或是地震一直亂奔根本抓不到，實在不知道該如何逃生。

有網友直言「就直接徒手抓貓」、「衝過去抱到懷裡逃」，還有些網友打趣地回覆「我家貓自己迅速躲沙發下」、「地震根本沒跑，反正一隻繼續睡一隻賣力吃飯」、「花東人帶女兒逃亡中」、「已經實測過了，首先看方位邁出兩大步，抱著貓在懷裡翻滾兩圈到桌下，整個過程五秒內躲到桌下後安撫我家的貓，聽到SIRI突然出聲嚇到站起來頭撞到桌子更晃了」。

除了徒手抓貓之外，不少網友推薦可以用洗衣袋把貓貓抓起來然後放進外出籠馬上提走，也有網友推薦給貓咪隔離用的鐵籠，「當初為了隔離新貓買的白鐵籠真的很推薦大家都買一個，便宜又好用，貓咪生病、受傷或結紮要隔離時都用的到」，緊急時刻可以救所有貓的命，網友還加碼補充之前家裡失火，自己用很短的時間把八隻貓貓裝籠帶下樓一次搞定。

不過也有網友認為其實完全不需要擔心家中毛孩的地震逃難問題，「因為牠們跑的比你還快，而且比你還快找到食物跟棲身之地」，「真的不建議災難時帶貓，貓很會逃你帶了反而是害他們，而且平時也沒出門的貓出去跑掉根本找不回來，就留家裡窗戶打開，災難後再回來找他們」。

有網友推薦使用白鐵籠，是可以一次打包貓貓的好方法。 （圖／Pakutaso）
有網友推薦使用白鐵籠，是可以一次打包貓貓的好方法。 （圖／Pakutaso）

921大地震 貓咪 隔離

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