遇到強震要怎麼帶走多隻毛小孩逃跑？網推爆1神器：火災逃難也能用

花東23日凌晨發生規模6.6地震，由於餘震不斷再加上搖晃時間久，喚起不少網友對於1999年921大地震的記憶，家有毛孩的主人們更是緊張。有網友在地震後發問，想知道如果地震要逃跑，要怎麼一次把多隻貓咪帶走，希望能有網友解惑。

網友「Sinle Chan」在臉書社團發文，表示如果地震要逃跑，要如何帶多隻貓，跪求網友們意見分享，貼文一出引起不少網友共鳴，有網友說很好奇有沒有緊急逃生抓貓SOP可以分享，雖然家裡只有一隻貓，但只要火災警報或是地震一直亂奔根本抓不到，實在不知道該如何逃生。

有網友直言「就直接徒手抓貓」、「衝過去抱到懷裡逃」，還有些網友打趣地回覆「我家貓自己迅速躲沙發下」、「地震根本沒跑，反正一隻繼續睡一隻賣力吃飯」、「花東人帶女兒逃亡中」、「已經實測過了，首先看方位邁出兩大步，抱著貓在懷裡翻滾兩圈到桌下，整個過程五秒內躲到桌下後安撫我家的貓，聽到SIRI突然出聲嚇到站起來頭撞到桌子更晃了」。

除了徒手抓貓之外，不少網友推薦可以用洗衣袋把貓貓抓起來然後放進外出籠馬上提走，也有網友推薦給貓咪隔離用的鐵籠，「當初為了隔離新貓買的白鐵籠真的很推薦大家都買一個，便宜又好用，貓咪生病、受傷或結紮要隔離時都用的到」，緊急時刻可以救所有貓的命，網友還加碼補充之前家裡失火，自己用很短的時間把八隻貓貓裝籠帶下樓一次搞定。

不過也有網友認為其實完全不需要擔心家中毛孩的地震逃難問題，「因為牠們跑的比你還快，而且比你還快找到食物跟棲身之地」，「真的不建議災難時帶貓，貓很會逃你帶了反而是害他們，而且平時也沒出門的貓出去跑掉根本找不回來，就留家裡窗戶打開，災難後再回來找他們」。

有網友推薦使用白鐵籠，是可以一次打包貓貓的好方法。 （圖／Pakutaso）

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