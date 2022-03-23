快訊

被爆已婚！瘦子親自回應「婚姻狀態」 發3影片公佈實情

強震驚人空拍畫面曝光 花蓮玉興橋28根預力梁斷數截

花東6.6強震貓奴嚇瘋 灰貓乖躲櫃子下「黑白貓無感翻肚睡死」超反差

聯合新聞網 / 綜合報導
0323凌晨大地震後，網友分享家中兩隻貓反應完全不一樣。 (圖/網友「溫室貓栽種日記」授權提供，未經許可請勿任意轉載)
0323凌晨大地震後，網友分享家中兩隻貓反應完全不一樣。 (圖/網友「溫室貓栽種日記」授權提供，未經許可請勿任意轉載)

23日清晨1時41分，花蓮近海發生規模6.6地震，相隔2分鐘、1時43分又發生規模6.1餘震，不過家中有毛小孩的家庭每個反應都不一樣。一名網友曬出家中貓咪遇到地震的狀況，人類是怕得要命，但家中兩隻貓一隻很機靈的躲進櫃子下面，另一隻則乾脆放棄逃跑，整隻翻肚在地上，反差的模樣讓不少網友笑翻。

網友「Ryan Kao」在臉書社團貼出一張照片，貼文寫著「每個人對地震的敏感度不太一樣」，非常貼切的描寫出一般人遇到地震不同的反應。網友家中養了兩隻貓咪，灰貓叫做「老衲」，另一隻黑白條紋貓叫做「阿北」，經常在IG臉書粉專上發布1家3口與2隻貓的療癒日常。23日凌晨發生規模6.6地震，不少人都被震醒，老衲跟阿北的爸媽也不例外，但老衲跟阿北兩隻貓對於地震的反應卻差很大。

老衲跟阿北的爸爸拍下地震後家中反差一幕，只見老衲乖乖跑到櫃子中的空隙處躲起來，阿北卻好像完全都沒感覺一樣，翻肚趴地上整隻睡死，兩隻貓咪的反應差超大，讓飼主不禁爆笑。照片貼上臉書社團不到12小時已吸引超過5千人按讚，網友留言表示「真的很懂防災，知道要躲在遮蔽物下比較安全」、「我家那兩隻也無感，看貓奴窮緊張」、「有一隻在假扮成地毯」、「地上那隻是嚇暈了嗎」。

中央氣象局說，整夜餘震不斷，規模超過3的就至少30起，還會不斷增加，三天內不排除有規模5到6以上餘震。氣象局也說，6.6的地震除了是今年最大外，也是921大地震後，台灣本島或是沿海地區排名第四大地震。以發生在台灣本島或是沿海地區來看，23日凌晨這次主震是1999年921後地震後強度排第四地震。不排除這三天有規模5以上到6的餘震。

921大地震 貓咪 氣象局

相關新聞

遇到強震要怎麼帶走多隻毛小孩逃跑？網推爆1神器：火災逃難也能用

花東23日凌晨發生規模6.6地震，由於餘震不斷再加上搖晃時間久，喚起不少網友對於1999年921大地震的記憶，家有毛孩的主人們更是緊張。有網友在地震後發問，想知道如果地震要逃跑，要怎麼一次把多隻貓咪帶走，希望能有網友解惑。

花東6.6強震貓奴嚇瘋 灰貓乖躲櫃子下「黑白貓無感翻肚睡死」超反差

23日清晨1時41分，花蓮近海發生規模6.6地震，相隔2分鐘、1時43分又發生規模6.1餘震，不過家中有毛小孩的家庭每個反應都不一樣。一名網友曬出家中貓咪遇到地震的狀況，人類是怕得要命，但家中兩隻貓一隻很機靈的躲進櫃子下面，另一隻則乾脆放棄逃跑，整隻翻肚在地上，反差的模樣讓不少網友笑翻。

長頸鹿10年死8隻？六福村挨批

動保團體指控國內私人動物園六福村環境不佳，10年內養死8隻長頸鹿，多數年齡不到10歲，遠低於長頸鹿在野外平均壽命27歲。...

她收編生病無耳白貓老公超反對 5個月後「鐵漢被融化暖摸貓」感動44萬人

有些人一開始沒辦法接受毛小孩，但時間久了總是會被融化。一名網友分享她收編浪貓的心路歷程，提到當初在山上收編一隻因感染而摘除雙耳的貓咪，起初丈夫相當反對，甚至還很討厭跟貓接觸，但隨著時間慢慢過去，討厭貓咪的丈夫也被融化，不少網友都相當感動。

黑白貓廁所PK「飛天蟑螂」20分鐘 完事抓門秒躺下：朕累了

你有收過貓貓的驚喜嗎？一名貓奴發文表示自家的貓貓在廁所大戰蟑螂，前後歷時20分鐘，事後卻沒有看到任何屍體的蹤跡，讓飼主相當頭痛不敢進廁所，「不確定牠有沒有完成任務」。

為什麼有工作狗卻很少工作貓？鄉民點1關鍵神回：貓會自己上工不用指令

毛小孩不僅僅能夠療癒人心，也能夠對人類社會帶來巨大的貢獻。一名網友日前在PTT發文，詢問為什麼很常在不同領域看到工作犬，卻很少看到有工作貓，引發不少鄉民討論。實際上貓咪用在工作上的泛用性的確不如狗廣泛，但也有不少工作貓在生活中出現，甚至還有幾段歷史美談，像是「艦貓」就是很著名的工作貓。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。