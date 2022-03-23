花東6.6強震貓奴嚇瘋 灰貓乖躲櫃子下「黑白貓無感翻肚睡死」超反差

23日清晨1時41分，花蓮近海發生規模6.6地震，相隔2分鐘、1時43分又發生規模6.1餘震，不過家中有毛小孩的家庭每個反應都不一樣。一名網友曬出家中貓咪遇到地震的狀況，人類是怕得要命，但家中兩隻貓一隻很機靈的躲進櫃子下面，另一隻則乾脆放棄逃跑，整隻翻肚在地上，反差的模樣讓不少網友笑翻。

網友「Ryan Kao」在臉書社團貼出一張照片，貼文寫著「每個人對地震的敏感度不太一樣」，非常貼切的描寫出一般人遇到地震不同的反應。網友家中養了兩隻貓咪，灰貓叫做「老衲」，另一隻黑白條紋貓叫做「阿北」，經常在IG及臉書粉專上發布1家3口與2隻貓的療癒日常。23日凌晨發生規模6.6地震，不少人都被震醒，老衲跟阿北的爸媽也不例外，但老衲跟阿北兩隻貓對於地震的反應卻差很大。

老衲跟阿北的爸爸拍下地震後家中反差一幕，只見老衲乖乖跑到櫃子中的空隙處躲起來，阿北卻好像完全都沒感覺一樣，翻肚趴地上整隻睡死，兩隻貓咪的反應差超大，讓飼主不禁爆笑。照片貼上臉書社團不到12小時已吸引超過5千人按讚，網友留言表示「真的很懂防災，知道要躲在遮蔽物下比較安全」、「我家那兩隻也無感，看貓奴窮緊張」、「有一隻在假扮成地毯」、「地上那隻是嚇暈了嗎」。

中央氣象局說，整夜餘震不斷，規模超過3的就至少30起，還會不斷增加，三天內不排除有規模5到6以上餘震。氣象局也說，6.6的地震除了是今年最大外，也是921大地震後，台灣本島或是沿海地區排名第四大地震。以發生在台灣本島或是沿海地區來看，23日凌晨這次主震是1999年921後地震後強度排第四地震。不排除這三天有規模5以上到6的餘震。

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