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她收編生病無耳白貓老公超反對 5個月後「鐵漢被融化暖摸貓」感動44萬人

聯合新聞網 / 綜合報導
討厭貓咪的丈夫終於放下對貓的心防，伸手摸摸被收編的小白。 (圖/取自影片)
討厭貓咪的丈夫終於放下對貓的心防，伸手摸摸被收編的小白。 (圖/取自影片)

有些人一開始沒辦法接受毛小孩，但時間久了總是會被融化。一名網友分享她收編浪貓的心路歷程，提到當初在山上收編一隻因感染而摘除雙耳的貓咪，起初丈夫相當反對，甚至還很討厭跟貓接觸，但隨著時間慢慢過去，討厭貓咪的丈夫也被融化，不少網友都相當感動。

女網友「コノポックル」在Youtube上貼出一段影片，這對夫妻在山上有一間自己的獨棟木造別墅，在山林裡生活的他們有時候會照顧附近流浪動物或是野生動物。在2021年2月時，一隻白色的公貓造訪了夫妻倆的別墅，由於長期作為野貓在山裡生活，就算是到了山中別墅牠也不會輕易跟人接觸，基本上都是靜靜在窗外看著，但白貓的耳朵狀況看起來不太好，所以女網友就決定要收編這隻白貓並取名為「小白」，打算進一步帶牠去做檢查。

起初小白被女網友收編的時候，女網友的丈夫相當反對，因為他並不喜歡貓咪，也不想跟貓咪相處。小白被帶去給獸醫檢查時發現身上相當多疾病，長期生活在大雪紛飛的山林中讓牠身體狀況比起其他都市生活的野貓更糟，不僅耳朵嚴重發炎，還被診斷出患有貓愛滋。為了讓小白的病好轉起來，女網友幾乎每天都開車2小時從山間別墅往返到獸醫院，完全不喊苦。

小白起初很常出現在網友夫妻倆的別墅外面，就這樣靜靜盯著內部看。 (圖/取自影片)
小白起初很常出現在網友夫妻倆的別墅外面，就這樣靜靜盯著內部看。 (圖/取自影片)

小白被診斷出雙耳嚴重感染必須切除。 (圖/取自影片)
小白被診斷出雙耳嚴重感染必須切除。 (圖/取自影片)

在女網友的細心照顧下，小白最後儘管割除了嚴重發炎的雙耳，但其他疾病也都獲得控制，只是個性還是相當具有警戒心，不太輕易和人相處，尤其是遇到女網友討厭貓咪的丈夫更是如此。隨著時間慢慢過去，小白在夫妻倆的別墅中住得越來越適應，老公也漸漸習慣家裡越來越多貓咪，反彈也沒有到很大的程度，女網友覺得是應該讓老公去看看小白。收編小白後過了5個多月，女網友看到丈夫輕輕摸摸小白，小白也沒有很抗拒的樣子，讓她相當感動。

影片PO出至今已經吸引超過44萬人觀看，許多網友都相當感動，留言表示「謝謝你們願意收編小白」、「小白跟您丈夫接觸的時候好自然」、「貓咪真的很能改變一些原本不愛動物的人」、「看到原先很排斥毛小孩的人最後被融化的樣子就很治癒」。

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