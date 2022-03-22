黑白貓廁所PK「飛天蟑螂」20分鐘 完事抓門秒躺下：朕累了
你有收過貓貓的驚喜嗎？一名貓奴發文表示自家的貓貓在廁所大戰蟑螂，前後歷時20分鐘，事後卻沒有看到任何屍體的蹤跡，讓飼主相當頭痛不敢進廁所，「不確定牠有沒有完成任務」。
原PO錄下自家貓咪一大早在浴室對戰「飛天蟑螂」的戰鬥實況，只見黑白貓埋伏在馬桶與垃圾桶之間，蟑螂很快的從垃圾桶另一端竄出，隨即消失在馬桶底座附近。目擊小強逃竄的原PO慌張表示，貓貓已在廁所激戰長達20分鐘，完全不敢開門進去。
接著廁所似乎安靜下來，傳出「布布」在抓門的聲音，似乎是示意要主人開門。期間鏟屎官不斷擔憂的問著「布布你完成任務了嗎」「你這樣跑出來對嗎」，不過貓貓並沒有多說甚麼，像是「朕累了」一樣直接躺在貓抓板旁嚕起事後毛。主人卻閒不下來，仔細環視廁所都沒有蟑螂的足跡，讓他直呼超恐怖。
許多網友對這戰鬥時間不太滿意，「戰力好像有點遜」「我家對面的收編貓 秒老鼠只要零點幾秒一爪破喉嚨」「我的貓都不用10秒就可以抓到會飛的小強」。
不過仍有許多貓奴對喵星人相當有信心，「牠會抓到的 你不用擔心」「讓貓去忙就好 等收屍即可」「應該咔滋咔滋吃掉了」「半夜等你睡著 貓貓會把獵物叼到你枕頭旁邊」。
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