為什麼有工作狗卻很少工作貓？鄉民點1關鍵神回：貓會自己上工不用指令

毛小孩不僅僅能夠療癒人心，也能夠對人類社會帶來巨大的貢獻。一名網友日前在PTT發文，詢問為什麼很常在不同領域看到工作犬，卻很少看到有工作貓，引發不少鄉民討論。實際上貓咪用在工作上的泛用性的確不如狗廣泛，但也有不少工作貓在生活中出現，甚至還有幾段歷史美談，像是「艦貓」就是很著名的工作貓。

網友日前在PTT八卦版發文，表示很常在不同的領域看到工作犬，但很少看到有工作貓(抓老鼠的之外)。網友表示，自從古代馴化狗之後就常在不同領域替人類分擔工作，像是幫忙放養的牧羊犬、顧家的看門狗、拉車的雪橇犬、採集的松露犬、導航的導盲犬等，到近代特訓的培養項目更多，比如說海關有緝毒犬、警消有搜救犬等，「在烏克蘭有看到專門排除爆裂物的排雷犬」。

原PO相當好奇，既然狗狗有這麼多工作用犬種，為什麼貓咪卻沒有，「是因為貓咪睡覺時間太多還是因為貓咪比較容易分心無法完成任務」，希望有人可以解決他的困惑。貼文一出引發網友熱烈討論，有網友搞笑表示「因為貓咪是神不用工作」、「對貓來說你是工作人，負責賺錢鏟屎弄吃的」，也有網友認真回「侯硐貓站長」、「貓會自己上工，獨立執行捕獵任務」、「貓比較無法解讀人類的情緒，狗則是可以感知人的情緒和語氣並學習指令」。

實際上在人類歷史中，貓咪作為工作貓的需求大多是在捕鼠任務上，世界各地的穀倉、農場、工廠、商店、教堂、博物館等會透過飼養貓咪來抑制老鼠出現。在西方世界，每艘船甚至都會有「艦貓」的傳統，二次世界大戰期間，不論軸心國或是同盟國的海軍艦隊經常可以見到「艦隊貓」的身影，像是德國知名戰艦俾斯麥號上的黑白貓奧斯卡(Oskar)就有「不沉的山姆(Unsinkable Sam)」的稱呼，在俾斯麥號被轟沉後被英國海軍士兵救起，從此在英國海軍服役至戰後過世，在牠過世前一直都是德國海軍與英國海軍的船艦知名吉祥物，療癒不少在戰場上身心俱疲將士們的心靈。

「奧斯卡」是一隻二戰期間著名的「艦貓」，其實艦貓也是工作貓的一種。 (圖/取自影片)

商品推薦