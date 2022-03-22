快訊

東航客機直線墜毀…機上是否有台灣人？國台辦回應

台電員工刺死女包商 兇嫌為前「3冠王」棒球國手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為什麼有工作狗卻很少工作貓？鄉民點1關鍵神回：貓會自己上工不用指令

聯合新聞網 / 綜合報導
有鄉民很好奇為什麼「工作犬」很多卻很少有「工作貓」，引出網友神回覆。 (圖/Pakutaso)
有鄉民很好奇為什麼「工作犬」很多卻很少有「工作貓」，引出網友神回覆。 (圖/Pakutaso)

毛小孩不僅僅能夠療癒人心，也能夠對人類社會帶來巨大的貢獻。一名網友日前在PTT發文，詢問為什麼很常在不同領域看到工作犬，卻很少看到有工作貓，引發不少鄉民討論。實際上貓咪用在工作上的泛用性的確不如狗廣泛，但也有不少工作貓在生活中出現，甚至還有幾段歷史美談，像是「艦貓」就是很著名的工作貓。

網友日前在PTT八卦版發文，表示很常在不同的領域看到工作犬，但很少看到有工作貓(抓老鼠的之外)。網友表示，自從古代馴化狗之後就常在不同領域替人類分擔工作，像是幫忙放養的牧羊犬、顧家的看門狗、拉車的雪橇犬、採集的松露犬、導航的導盲犬等，到近代特訓的培養項目更多，比如說海關有緝毒犬、警消有搜救犬等，「在烏克蘭有看到專門排除爆裂物的排雷犬」。

原PO相當好奇，既然狗狗有這麼多工作用犬種，為什麼貓咪卻沒有，「是因為貓咪睡覺時間太多還是因為貓咪比較容易分心無法完成任務」，希望有人可以解決他的困惑。貼文一出引發網友熱烈討論，有網友搞笑表示「因為貓咪是神不用工作」、「對貓來說你是工作人，負責賺錢鏟屎弄吃的」，也有網友認真回「侯硐貓站長」、「貓會自己上工，獨立執行捕獵任務」、「貓比較無法解讀人類的情緒，狗則是可以感知人的情緒和語氣並學習指令」。

實際上在人類歷史中，貓咪作為工作貓的需求大多是在捕鼠任務上，世界各地的穀倉、農場、工廠、商店、教堂、博物館等會透過飼養貓咪來抑制老鼠出現。在西方世界，每艘船甚至都會有「艦貓」的傳統，二次世界大戰期間，不論軸心國或是同盟國的海軍艦隊經常可以見到「艦隊貓」的身影，像是德國知名戰艦俾斯麥號上的黑白貓奧斯卡(Oskar)就有「不沉的山姆(Unsinkable Sam)」的稱呼，在俾斯麥號被轟沉後被英國海軍士兵救起，從此在英國海軍服役至戰後過世，在牠過世前一直都是德國海軍與英國海軍的船艦知名吉祥物，療癒不少在戰場上身心俱疲將士們的心靈。

「奧斯卡」是一隻二戰期間著名的「艦貓」，其實艦貓也是工作貓的一種。 (圖/取自影片)
「奧斯卡」是一隻二戰期間著名的「艦貓」，其實艦貓也是工作貓的一種。 (圖/取自影片)

貓咪 海軍 英國

相關新聞

為什麼有工作狗卻很少工作貓？鄉民點1關鍵神回：貓會自己上工不用指令

毛小孩不僅僅能夠療癒人心，也能夠對人類社會帶來巨大的貢獻。一名網友日前在PTT發文，詢問為什麼很常在不同領域看到工作犬，卻很少看到有工作貓，引發不少鄉民討論。實際上貓咪用在工作上的泛用性的確不如狗廣泛，但也有不少工作貓在生活中出現，甚至還有幾段歷史美談，像是「艦貓」就是很著名的工作貓。

貓兒子超黏馬麻狂蹭 爸吃醋學老婆擼貓「慘被喵拳狠巴頭」臉都歪了

夫妻或情侶養毛小孩有時候都會遇到毛孩跟誰比較親的狀況。網友在Youtube上分享一段影片，一對夫妻家中養了一隻可愛的白底虎斑貓，平常貓咪都會比較喜歡找媽媽玩，有一次爸爸也想要貓咪跟自己玩就慘遭拒絕，堅持要去黏媽媽，一直被拒絕的爸爸就很傷心，爆笑的影片也吸引許多網友關注。

虎斑「每天晚上11點變鬧鐘」催貓奴睡覺 她外出過夜見監視器一幕心碎了

雖然說貓咪看起來總是獨來獨往，但牠們其實都是很愛著主人的。一名網友家裡養的貓咪每到晚上11點就會變身鬧鐘，催主人趕快上傳睡覺，某天網友必須出門幾天，到了晚上11點的時候開監視器看一下貓咪的狀況，只見貓咪跳上床癡癡等著主人來睡覺都不肯離開，看到這畫面讓人覺得好揪心。

和其他公狗太親密？ 狗狗慘遭遺棄因飼主認定牠是「同性戀」

美國北卡羅來納州一名狗飼主因擔心他養的狗費斯科（Fezco）可能是「同性戀」，將牠扔到動物收容所。

什麼狗最忠心？網友曝養成關鍵大推「台灣犬」：越黑越死忠

說到對主人忠心，你會先想到哪種狗狗？有鄉民在PTT發文詢問，在台灣常常能看到人養柴犬，朋友也剛好養了一隻。「平常會亂吠，又不太理主人」，甚至偶爾還會咬人，讓他覺得柴犬離忠心兩字似乎還有段距離，因此好奇到底要養什麼狗，才能對自己很忠心？

六福村長頸鹿10年死8隻？ 動保團體籲駁回再輸入申請

動保團體今控訴國內的動物園「六福村」環境不佳，10年內養死了8隻長頸鹿，多數年齡不到10歲，遠低於長頸鹿在野外的平均壽命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。