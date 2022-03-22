貓兒子超黏馬麻狂蹭 爸吃醋學老婆擼貓「慘被喵拳狠巴頭」臉都歪了

夫妻或情侶養毛小孩有時候都會遇到毛孩跟誰比較親的狀況。網友在Youtube上分享一段影片，一對夫妻家中養了一隻可愛的白底虎斑貓，平常貓咪都會比較喜歡找媽媽玩，有一次爸爸也想要貓咪跟自己玩就慘遭拒絕，堅持要去黏媽媽，一直被拒絕的爸爸就很傷心，爆笑的影片也吸引許多網友關注。

網友「ケガした元野良猫のささみ」在Youtube上貼出一段影片，家裡養了一隻可愛的白底虎斑貓叫「佐佐美(ささみ)」，原先是一隻浪貓，經常出現在網友夫妻家中的院子，後來有一天佐佐美的腿受傷了，夫妻把牠帶去醫院治療後決定收編，目前大約5歲左右。佐佐美不知道為什麼特別喜歡媽媽，每次媽媽坐在沙發上時，佐佐美都會很開心地過去蹭蹭，想要跟媽媽討抱抱，平常也很喜歡跟媽媽睡一起。

爸爸躺在沙發上模仿媽媽摸貓貓，貓兒子就已經臭臉很不領情了。 (圖/取自影片)

佐佐美很黏媽媽這件事情讓爸爸相當吃味，爸爸也想要佐佐美可以陪他一起睡覺，就叫老婆先離開，結果沒想到當他才剛伸出手想摸摸自己的貓兒子時，佐佐美立刻給爸爸一記貓貓拳，隨後又補上了好幾拳，就是不想要跟爸爸一起睡覺一起玩，爸爸不死心想繼續嘗試，甚至模仿老婆躺沙發的姿勢睡覺，但佐佐美還是繼續無視爸爸。

由於對待爸媽的態度超反差，佐佐美可愛的互動影片上傳至今已吸引超過77萬人觀看，網友留言表示「可能貓貓真的比較喜歡媽媽」、「爸爸太刻意想跟貓咪玩了啦，貓咪不想理他了」、「爸爸好可憐喔，一直被貓咪拒絕」。但其實佐佐美並不討厭爸爸，牠經常會在爸爸專心打電動的時候，一屁股窩到爸爸的大腿上陪牠一起打遊戲，只是平常在客廳就跟媽媽比較親。

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