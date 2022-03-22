什麼狗最忠心？網友曝養成關鍵大推「台灣犬」：越黑越死忠

說到對主人忠心，你會先想到哪種狗狗？有鄉民在PTT發文詢問，在台灣常常能看到人養柴犬，朋友也剛好養了一隻。「平常會亂吠，又不太理主人」，甚至偶爾還會咬人，讓他覺得柴犬離忠心兩字似乎還有段距離，因此好奇到底要養什麼狗，才能對自己很忠心？

許多網友看到原PO的描述，紛紛表示「柴犬不意外= =」「柴犬個性真的就是XX沒第二句話」「柴犬除了可愛其他都很欠扁」。眾多網友則大推台灣犬(又俗稱土狗)以及米克斯，「歐告最高 一生只忠你一人」「體型越大、顏色越黑越死忠」「唯一選擇土狗」「阿姨家三隻小黑都又傻又忠心」。

不少網友對於柴犬個性相當頭痛。圖/Ingimage

有推文指出，若想要有隻忠心的毛孩，前提是飼主也得付出一定的時間相伴，「大多數的狗陪伴時間不夠都不會忠心啦」「一天至少三小時」，並不能只希望狗狗單方面的付出。

也有飼主表示，若有時間和精力照顧的話，拉布拉多或是黃金獵犬或許也是個好選擇，不過晚年可能得面對關節退化或眼疾等問題。他進一步指出「養過的土狗們，全都是在沒有慢性病情況下很平靜地過世」，認為台灣犬體質健壯不易生病，相當適合普羅大眾飼養。

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