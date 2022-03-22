和其他公狗太親密？ 狗狗慘遭遺棄因飼主認定牠是「同性戀」

美國北卡羅來納州一名狗飼主因擔心他養的狗費斯科（Fezco）可能是「同性戀」，將牠扔到動物收容所。

費斯科飼主透露日前看到牠跟另一隻公狗從事性行為，認定牠是「同性戀」就不希望繼續養牠，要把牠丟進收容所。收容所工作人員表示，4、5歲的混種狗費斯科很友善，喜歡人和其他動物，期待善心人帶牠回家。

美國科普雜誌《科學人》曾指出，科學家曾觀察到超過1500種物種出現同性戀行為。美國愛護動物協會則提到，狗狗常會騎在其他動物、人或毛毯、狗床和玩具這類物件上做出性交動作，當作牠們自慰或宣洩壓力的形式。

許多網友批評費斯科飼主行為，紛紛表示：「這是哪門子的爛理由」、「他們真的因為牠看起來是同性戀而遺棄牠嗎？我的貓看起來像連環殺手，而我仍然繼續養牠」。也有人為狗狗感到開心：「狗很高興擺脫恐同的白痴主人」、「恭喜狗狗離開超級混蛋」。

商品推薦