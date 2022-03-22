虎斑「每天晚上11點變鬧鐘」催貓奴睡覺 她外出過夜見監視器一幕心碎了

雖然說貓咪看起來總是獨來獨往，但牠們其實都是很愛著主人的。一名網友家裡養的貓咪每到晚上11點就會變身鬧鐘，催主人趕快上傳睡覺，某天網友必須出門幾天，到了晚上11點的時候開監視器看一下貓咪的狀況，只見貓咪跳上床癡癡等著主人來睡覺都不肯離開，看到這畫面讓人覺得好揪心。

網友「mrmilothechonk」在Tiktok上傳一段影片，家裡養了一隻虎斑貓叫「美祿(Milo)」，乖巧可愛的牠有一個習慣，就是每到晚上11點牠就會催主人去睡覺，等到把主人趕上床之後，美祿就會在床邊找一個舒服的位置捲成一團，跟主人窩在一起睡覺，自從養了美祿之後幾乎數十年如一日準時在晚上11點就寢，貓貓身體力行要主人一起實踐健康的早睡生活。

某天主人必須到外地幾天，沒辦法帶美祿一起走，因為擔心美祿在家的狀況，主人睡前都會打開家中監視器察看。結果監視器畫面顯示出美祿看到時間已經是晚上11點，就跑上床找主人，不見主人蹤影的美祿就這樣坐著等，還不斷往門那邊看，就是希望主人能夠趕快回來睡覺，就這樣等了將近一小時。

美祿的主人看到這畫面相當揪心，就開啟了麥克風透過監視器跟美祿說話，還用監視器丟零食，一番安撫後美祿終於上床睡覺。影片貼出後至今已吸引超過200萬人觀看，不少網友都被美祿的行為感動到，留言表示「貓咪看起來好像不愛找主人，其實親人的真的都很黏人」、「美祿真的很愛主人，主人不在家就很著急一直等」、「沒看監視器都不知道這麼讓人心痛」、「我家貓咪要是有這麼黏我就好了」。

商品推薦