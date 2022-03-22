遛狗遇「超強匿蹤歐告」一路尾隨 狂出聲甩開牠回家糗大了

你也曾經沒認出自家的毛孩嗎？PTT笨版一名飼主分享帶狗出門時，沿路遭到另一隻「陌生」黑狗跟蹤，即便他出聲驅趕仍被尾隨。到家後卻聽到家人在找狗，這才頓悟剛剛的黑狗原來是「自家人」。

「比扯鈴還扯！」原PO某日帶家中的邊境牧羊犬去附近診所拿藥，回家途中卻發現被一隻黑狗跟蹤。他擔心和「邊邊」可能起衝突，就發出警告音示意小黑不准靠近，而邊邊似乎也不想多加理會歐告。走了一段路回頭又發現黑狗持續尾隨，絲毫沒有想放棄的意思。他又喊了幾次「去！去！」希望讓小黑保持距離，再過一段時間黑狗才消失蹤影。

不料回到家中，卻發現爸爸劈頭就說「剛我放黑皮去尿尿，結果牠一出籠子就狂奔衝不見了」，原PO才驚覺剛剛一路尾隨的陌生黑狗，原來就是自家養的黑皮。由於過程實在太瞎，他調閱了路上的監視器，赫然發現黑皮「從頭到尾」都在後方，甚至在防火巷內一度只露出兩顆亮亮的眼睛。

原PO笑說不光是自己，就連邊邊對2年的玩伴也絲毫沒反應，事後更新已經把黑皮接回家。不少網友看到這神劇情笑歪，「狗：X主人偏心」「差點心碎去當流浪狗」「主人相見不相識 笑問狗從何處來」「這種主人換了啦」。亦有網友表示應該是邊牧要在後方趕人回家才對。

也有人好奇這篇的笨點是「養了兩年認不出自己家養的狗」，黑狗的「匿蹤性能」也引發飼主們討論。原PO解釋附近長這樣的黑狗至少三隻，而且平時並非放養，完全沒有預料到會在外頭看到牠。不過仍有留言質疑「每天摸的狗怎麼可能會不認得」。

主人和黑皮先後出現在監視器鏡頭。 圖擷自 Youtube

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