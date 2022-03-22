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為什麼主人不在狗狗一直哭叫？他曝「少說關鍵一句話」：想知道你去哪

聯合新聞網 / 溝勾手寵物溝通
有些主人很好奇為啥不在家的時候狗狗狂叫，其實是因為你沒跟牠說要出門。 （圖／取自Pakutaso）
有些主人很好奇為啥不在家的時候狗狗狂叫，其實是因為你沒跟牠說要出門。 （圖／取自Pakutaso）

「可以幫我看他的未來嗎？」我在一間餐酒館會固定駐點，提供寵物溝通服務。那間餐酒館裡有一些塔羅、紫微斗數、奧修禪卡等等的老師，總地來說有點像是充斥著各種工具的算命會所，為人生解惑。有些客人會挑自己有興趣的項目來請老師「算」一下最近的問題，店裡的員工或老闆有時候也會問我：今天有人來找你「算」嗎？或是剛剛那位客人「算」的如何？

動物溝通是一種直覺式的溝通，把動物的話翻譯成人類的語言，可列為翻譯人員範疇，但不是算命。

今天我幫了一位客人「算」了一下他的寵物，是隻可愛的小狗狗，問的都是很大眾的問題，像是喜歡什麼、討厭什麼、為什麼亂尿尿等，原本五個問題，後來越問越起勁，把想知道的都問了一輪，甚至還說「可以幫我看他的未來嗎？」我聽了哭笑不得，還真的把我當成算命的來看了。

很多人以為找溝通師就可解決寵物行為問題，例如叫狗狗不要亂尿尿，寵物就不會亂尿了（你媽叫你吃飯你會馬上去吃嗎？）；叫貓咪不要亂撥桌上的東西，就不會再做了（你家人叫你不要抽煙為什麼還是一直抽？）。

人類不是講了就聽，其實寵物也是啊！有行為問題，可請溝通師協助了解原因，再做調整，以下是我遇過的一隻小型犬的告白

人類：為什麼我們出門一直叫？發出虐狗一樣的聲音？

狗狗：只有我在家，沒人跟我說一聲要出門了，都要我猜要我等！我想知道你們去哪裡！

這狀況就像是出門沒跟媽媽說去哪裡一樣，讓人擔心操煩～所以了解原因之後，你會怎麼做呢？

本文由「溝勾手_寵物溝通」獨家授權提供，非經許可不得轉載。

◎溝勾手_寵物溝通 臉書粉絲專頁

寵物溝通 狗狗 告白 貓咪 紫微斗數

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