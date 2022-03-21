快訊

東航緊急墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

賴清德問成大生未來志向 41%想「躺平」讓他傻眼

外來鳥「埃及聖䴉」育雛期近 花蓮林管處擴大追捕

中央社 / 花蓮縣21日電
圖為埃及聖䴉。 圖／翻攝自「林務局花蓮林區管理處」臉書粉專
圖為埃及聖䴉。 圖／翻攝自「林務局花蓮林區管理處」臉書粉專

花蓮林管處在228連假期間獲報，在玉里鎮發現埃及聖䴉約20隻，是花蓮歷來通報數量最多的一次，立即啟動移除，截至3月14日止共移除6隻，近日仍有零星通報，將擴大追捕。

林務局花蓮林區管理處今天發布訊息表示，自3月初接獲民眾通報，於玉里鎮發現外來種「埃及聖䴉」20餘隻，即啟動移除計畫，陸續接獲通報，於花蓮市、玉里鎮三民、大禹等處皆有發現埃及聖䴉，經與銅門獵人團合作移除6隻。

花蓮林管處長黃群策指出，最近這一個多星期以來，僅在玉里鎮三民、花蓮市十六股各發現落單1隻。依照過去在西部的觀察經驗，往年這個時間剛好是埃及聖䴉往北遷徙的時間，由於距離4、5月育雛的時間愈來愈近，目前比較擔心若有「漏網」之鳥在花蓮落腳繁殖，導致族群擴大。

埃及聖䴉經常出現於垃圾場、水田、濕地、魚塭、溝渠、野溪、出海口等地覓食，傍晚與鷺科鳥類混群夜棲，並共同築巢繁殖，隱匿性高，更需透過民眾協助巡查、通報。

埃及聖䴉又名埃及聖鷺、巫婆鳥，在古埃及有神聖崇高的地位；在歐洲、亞洲等地被當成重要的觀賞鳥類，因族群快速擴張可能對本土鳥類、生態環境造成的影響，林務局2019年動獵槍移除計畫，至去年已移除超過1萬7000隻，目前估計所餘數量已不多。

花蓮林管處公布各工作站聯繫電話，新城工作站03-8611002、南華工作站03-8527526、萬榮工作站03-8751704、玉里工作站03-8885450，民眾如有發現埃及聖䴉可通報或在臉書粉絲專頁留言，並提供發現日期、時間、明確地點及數量。

埃及 花蓮

延伸閱讀

鳥來築巢可能造成短路 台電在電線桿裝「風車」嚇唬牠

花蓮百年麵包樹移植 居民見證盼新生

永和大陳單元6、7駐點工作站今啟用 加速整合住戶意見

拒檢追捕開槍遭家屬控執法過當 徐國勇：全力支持員警

相關新聞

外來鳥「埃及聖䴉」育雛期近 花蓮林管處擴大追捕

花蓮林管處在228連假期間獲報，在玉里鎮發現埃及聖䴉約20隻，是花蓮歷來通報數量最多的一次，立即啟動移除，截至3月14日...

小奶貓把整個家當床到處睏 玩到掉下來「趴地毯縮成球睡翻」貓奴笑瘋

許多毛小孩小時候的模樣都很讓主人感到懷念。一名網友貼出自家貓咪小時候剛收編的模樣，貪玩的小貓常常在家裡跳上跳下，而小貓最強大的技能就是到哪邊都能睡，就連玩耍玩到掉下去了也還是能縮成一團睡覺，模樣相當可愛。

最受歡迎寵物犬 拉布拉多蟬聯31年冠軍

拉布拉多蟬聯31年最受歡迎的寵物狗冠軍！美國養犬俱樂部（AKC）公布2021年最受歡迎犬種名單，其中常見的黃金獵犬、法國鬥牛犬與貴賓犬都有入榜。但受到許多台灣人歡迎的柴犬與柯基卻僅位列42與11名，可見對犬種的愛好也因地方民情有所不同。

飼主「狂親猛吸米格魯」全被路人直擊 狗狗眼神求救：Uncle救我...

國外一名網友近日在社群媒體抖音上分享，自己停車時發現隔壁車副駕駛座的主人「狂吸猛親」自己的愛犬，而承受著主人滿滿的愛的狗狗則一臉無奈的瞄向自己，彷彿在說「救救我⋯⋯」，讓大批網友笑翻「我承認我也會這樣對我家的狗！」

大黑熊侵入豬圈想飽餐一頓 反被2隻豬豬「接力猛撞」嚇得翻牆逃跑

美國康乃狄克州有2隻英勇的豬豬「一戰成名」，牠們勇敢的把闖入豬圈的大黑熊嚇跑，不畏戰的模樣全被監視器記錄下來，更登上美國地方新聞台版面，整個過程被稱為「不是每天都能看到的精彩畫面！」

爆衝柴犬妹玩拋接球 「雙腳煞車失靈」下巴砸地彎成L型網笑翻：翻車了

許多毛小孩在玩耍的時候總會捕捉到神奇的畫面。一名網友分享家裡的柴柴的有趣照片，某天他帶著自家柴犬去公園玩拋接球，本來帥氣接到球的柴犬，下一輪繼續玩你拋我接的時候突然摔個狗吃屎，整個下巴都砸在地上，爆笑的照片吸引不少網友朝聖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。