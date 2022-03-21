小奶貓把整個家當床到處睏 玩到掉下來「趴地毯縮成球睡翻」貓奴笑瘋
許多毛小孩小時候的模樣都很讓主人感到懷念。一名網友貼出自家貓咪小時候剛收編的模樣，貪玩的小貓常常在家裡跳上跳下，而小貓最強大的技能就是到哪邊都能睡，就連玩耍玩到掉下去了也還是能縮成一團睡覺，模樣相當可愛。
網友「ししゃも」在推特貼出兩張圖，家中飼養的米克斯貓「柳葉魚(ししゃも)」原本是一隻浪貓，從小貓時代就開始收編，小時候的柳葉魚很喜歡在家裡跳上跳下，牠有一個異於常貓的舉動，就是到哪邊都能睡，甚至玩一玩從某個地方掉下來都還能繼續睡，縮成一團球的背影相當可愛。
如今柳葉魚在飼主的照顧下，已經長成一隻漂亮的白虎斑貓，有著一雙亮黃色的大眼睛，身段也相當漂亮。柳葉魚小時候的可愛照片貼出後，吸引不少網友留言，短短幾天已經累積超過5.7萬網友按讚，網友表示「小時候的柳葉魚真的好可愛」、「玩到掉下來在地毯上睡著也太萌」、「這睡姿太治癒」。
ﾊｯ………！！！きょうスーパー猫の日だ！！！！！🐈✨#にゃんにゃんにゃんの日 #ねこの日 pic.twitter.com/yF2J3w235f— ししゃも (@0707_Shisyamo) February 22, 2022
ちっちゃい時はﾍﾟｼｮ…って感じで部屋の至る所に落ちてたのも懐かしいな pic.twitter.com/jRoqNgZnFg— ししゃも (@0707_Shisyamo) March 13, 2022
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