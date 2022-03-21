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最受歡迎寵物犬 拉布拉多蟬聯31年冠軍

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
拉布拉多獵犬蟬聯美國最受歡迎犬種31年。（Photo on Pixabay under C.C. License）
拉布拉多獵犬蟬聯美國最受歡迎犬種31年。（Photo on Pixabay under C.C. License）

拉布拉多蟬聯31年最受歡迎的寵物狗冠軍！美國養犬俱樂部（AKC）公布2021年最受歡迎犬種名單，其中常見的黃金獵犬、法國鬥牛犬與貴賓犬都有入榜。但受到許多台灣人歡迎的柴犬與柯基卻僅位列42與11名，可見對犬種的愛好也因地方民情有所不同。

拉布拉多蟬聯冠軍

CNN》報導，美國養犬俱樂部（AKC）每年都會編列最受歡迎犬種的名單，其中前十名為一、拉布拉多，二、法國鬥牛犬，三、黃金獵犬，四、德國牧羊犬，五、貴賓犬，六、鬥牛犬，七、米格魯，八、羅納威犬，九、德國短毛指示犬，十、臘腸狗。

其中，因為真人真事改編的電影《再見了、可魯》（2004）曾引發台灣的拉布拉多旋風，但該犬種在美國早已蟬聯31年「最受歡迎的寵物犬種」。養犬俱樂部表示，因為拉布拉多聰明且隨和，且在導盲、救援等方面提供許多協助，所以總會受到大多數家庭的歡迎。

另外，貴賓犬睽違15年再度進入受歡迎犬種名單的前五名，擊敗了皺臉、扁鼻的鬥牛犬。貴賓犬過去是協助漁民捕魚的中大型水獵犬，但隨著人類需求的不同，貴賓犬也培育出「標準」（Standard）、「中型」（Medium）、「迷你」（Miniature）、「玩具」（Toy）等不同體型，在各式犬類智商中排行第二名。

落榜遺珠不灰心

AKC》報導，近期在台灣人氣飆升的柯基犬與柴犬，在美國則分別排行第11名與第42名，在PPT上也曾引發網友雙方論戰，柯基支持者認為，「肥短腿顯得主人身材很好」、「屁股很可愛」；而柴犬粉絲則表示，「柴犬比較好養」、「柴犬有憨憨的笑臉，很療癒」。

在本次排名墊底的為「挪威倫德獵犬」，字面為「海雀犬」的意思，會協助主人帶回峭壁的獵物。此犬種為全世界最稀有的品種之一，曾因為胚胎數低、犬熱病等影響，1963年全球僅存6隻挪威倫德獵犬，所幸在經過培育過後，目前有超過1500隻。

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柴犬在台灣備受歡迎，但在美國僅位列受歡迎犬種42名。（Photo on PxHere under C.C. License）

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柴犬 拉布拉多

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