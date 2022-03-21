飼主「狂親猛吸米格魯」全被路人直擊 狗狗眼神求救：Uncle救我...

國外一名網友近日在社群媒體抖音上分享，自己停車時發現隔壁車副駕駛座的主人「狂吸猛親」自己的愛犬，而承受著主人滿滿的愛的狗狗則一臉無奈的瞄向自己，彷彿在說「救救我⋯⋯」，讓大批網友笑翻「我承認我也會這樣對我家的狗！」

從抖音用戶@stephensonbrooke 上傳的影片中可以看到，一隻米格魯被主人捧著，一頓熱情的強吻狂吸讓牠超無奈，哀怨小眼神全被一旁的網友記錄下來。畫面一出，吸引超過80萬次點讚與數千則留言。

米格魯超有戲的眼神吸引大批網友搞笑留言「狗狗：媽媽，有人在看啦⋯⋯」、「牠看起來超尷尬哈哈」、「牠是不是在跟你求救」、「從螢幕就能感受到滿滿的愛」、「狗狗：快打119」、「我相信影片開始前牠已經被吸很久了」、「我還以為是我被拍了咧。」

商品推薦