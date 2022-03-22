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影／小男孩叢林間興奮玩滑索 突跟「樹懶」相撞樂壞了
美國小男孩日前在哥斯大黎加冒險樂園Go Adventure Arenal Park滑索時，跟一隻樹懶相撞後停在高空中，過程由導遊捕捉下來。
畫面中小男孩問：「我直接打到牠的臉了。我該拿這隻樹懶怎麼辦呢？」導遊要男孩稍等。接著他們吊在滑索上等了約15分鐘，讓樹懶慢慢往低處爬走。
樂園老闆透露男孩和樹懶都沒有受傷，他還說在小男孩與樹懶相撞前，才剛有一批滑索的人通過滑索，所以這隻樹懶只用了很短的時間爬上滑索。
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