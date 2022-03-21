快訊

東方航空載有133人客機在廣西事故引發山火 傷亡未明

說到做到！吳尊火速搬家 宣告1家4口移居大陸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大黑熊侵入豬圈想飽餐一頓 反被2隻豬豬「接力猛撞」嚇得翻牆逃跑

聯合新聞網 / 綜合報導
豬豬合力戰勝大黑熊。（圖／翻攝自Facebook @WTNH News 8）
豬豬合力戰勝大黑熊。（圖／翻攝自Facebook @WTNH News 8）

美國康乃狄克州有2隻英勇的豬豬「一戰成名」，牠們勇敢的把闖入豬圈的大黑熊嚇跑，不畏戰的模樣全被監視器記錄下來，更登上美國地方新聞台版面，整個過程被稱為「不是每天都能看到的精彩畫面！」

從豬圈主人「大衛」（Kevin David）提供給電視台的畫面中可以看到，大黑熊跳進豬圈後馬上被白色豬豬「瑪麗」（Mary）用頭部猛烈撞擊，嚇得大黑熊往後退，接著灰色豬豬「哈米」（Hammy）從屋子裡衝出來，往大黑熊方向就是一陣猛撞，嚇得大黑熊站起來手扶柵欄，接著便逃之夭夭。

有趣的是，大黑熊被嚇到連滾帶爬的逃出豬圈外後，仍然隔著一定的距離回頭觀察著豬圈裡的豬豬，搞笑模樣全被記錄起來。大衛受訪時表示，認為黑熊年紀應該尚小，且沒有直接攻擊豬隻，代表目標可能是別的東西，但仍為豬豬們的勇敢感到驕傲。

影片被分享到臉書平台，吸引大批網友留言大讚豬豬勇氣可嘉「幹得好！勇敢小豬豬！」、「灰豬哈米根本就是英雄」、「哈米真的是神隊友」、「熊熊：抱歉打擾了」、「還是不太敢相信這是真的」、「哈米跟瑪麗差點淪為盤中飧。」

小豬 黑熊

相關新聞

飼主「狂親猛吸米格魯」全被路人直擊 狗狗眼神求救：Uncle救我...

國外一名網友近日在社群媒體抖音上分享，自己停車時發現隔壁車副駕駛座的主人「狂吸猛親」自己的愛犬，而承受著主人滿滿的愛的狗狗則一臉無奈的瞄向自己，彷彿在說「救救我⋯⋯」，讓大批網友笑翻「我承認我也會這樣對我家的狗！」

大黑熊侵入豬圈想飽餐一頓 反被2隻豬豬「接力猛撞」嚇得翻牆逃跑

美國康乃狄克州有2隻英勇的豬豬「一戰成名」，牠們勇敢的把闖入豬圈的大黑熊嚇跑，不畏戰的模樣全被監視器記錄下來，更登上美國地方新聞台版面，整個過程被稱為「不是每天都能看到的精彩畫面！」

最受歡迎寵物犬 拉布拉多蟬聯31年冠軍

拉布拉多蟬聯31年最受歡迎的寵物狗冠軍！美國養犬俱樂部（AKC）公布2021年最受歡迎犬種名單，其中常見的黃金獵犬、法國鬥牛犬與貴賓犬都有入榜。但受到許多台灣人歡迎的柴犬與柯基卻僅位列42與11名，可見對犬種的愛好也因地方民情有所不同。

爆衝柴犬妹玩拋接球 「雙腳煞車失靈」下巴砸地彎成L型網笑翻：翻車了

許多毛小孩在玩耍的時候總會捕捉到神奇的畫面。一名網友分享家裡的柴柴的有趣照片，某天他帶著自家柴犬去公園玩拋接球，本來帥氣接到球的柴犬，下一輪繼續玩你拋我接的時候突然摔個狗吃屎，整個下巴都砸在地上，爆笑的照片吸引不少網友朝聖。

柯基遊艇玩太嗨落水失蹤爸急哭 一通電話「你家狗游了11km」終團聚

毛小孩遭遇困難時的毅力令人相當動容。一隻柯基犬日前跟飼主一起搭遊艇玩耍，結果在飼主跟家人拍照拍的正嗨的時候，貪玩的柯基突然失蹤，飼主焦急的找都沒找到狗，在網路上發了尋狗啟事也毫無成果，所幸後來柯基自己游了11公里，被好心人發現帶回家裡，柯基也跟飼主重逢。

媽好奇「出門後貪玩貓咪在幹嘛」 收到室友傳來一張照片她秒鼻酸

飼主不在家的時候，毛孩子在家的狀況總是讓很多人好奇。最近網路上瘋傳一張照片，一名網友家飼養的貓咪在主人出去後，坐在房間裡一動也不動，望著窗外好像在等主人回來，落寞的背影讓飼主感到很難過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。