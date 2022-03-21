聽新聞
test
0:00 / 0:00
大黑熊侵入豬圈想飽餐一頓 反被2隻豬豬「接力猛撞」嚇得翻牆逃跑
美國康乃狄克州有2隻英勇的豬豬「一戰成名」，牠們勇敢的把闖入豬圈的大黑熊嚇跑，不畏戰的模樣全被監視器記錄下來，更登上美國地方新聞台版面，整個過程被稱為「不是每天都能看到的精彩畫面！」
從豬圈主人「大衛」（Kevin David）提供給電視台的畫面中可以看到，大黑熊跳進豬圈後馬上被白色豬豬「瑪麗」（Mary）用頭部猛烈撞擊，嚇得大黑熊往後退，接著灰色豬豬「哈米」（Hammy）從屋子裡衝出來，往大黑熊方向就是一陣猛撞，嚇得大黑熊站起來手扶柵欄，接著便逃之夭夭。
有趣的是，大黑熊被嚇到連滾帶爬的逃出豬圈外後，仍然隔著一定的距離回頭觀察著豬圈裡的豬豬，搞笑模樣全被記錄起來。大衛受訪時表示，認為黑熊年紀應該尚小，且沒有直接攻擊豬隻，代表目標可能是別的東西，但仍為豬豬們的勇敢感到驕傲。
影片被分享到臉書平台，吸引大批網友留言大讚豬豬勇氣可嘉「幹得好！勇敢小豬豬！」、「灰豬哈米根本就是英雄」、「哈米真的是神隊友」、「熊熊：抱歉打擾了」、「還是不太敢相信這是真的」、「哈米跟瑪麗差點淪為盤中飧。」
最近夯什麼
▪ 幫遛狗慘遭「發狂撕咬800下」 甜美女大生皮膚全扯爛毀容
▪ 夫妻檔搬走「滿屋垃圾炸出」 房東見2m蟒蛇崩潰：還有蠍子跟狼蛛
▪ 淋滾水虐貓「茶茶案」首開庭 律師曝開庭狀況：逃避非常可恥
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 快來udn寵物部落挖寶！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言