大黑熊侵入豬圈想飽餐一頓 反被2隻豬豬「接力猛撞」嚇得翻牆逃跑

美國康乃狄克州有2隻英勇的豬豬「一戰成名」，牠們勇敢的把闖入豬圈的大黑熊嚇跑，不畏戰的模樣全被監視器記錄下來，更登上美國地方新聞台版面，整個過程被稱為「不是每天都能看到的精彩畫面！」

從豬圈主人「大衛」（Kevin David）提供給電視台的畫面中可以看到，大黑熊跳進豬圈後馬上被白色豬豬「瑪麗」（Mary）用頭部猛烈撞擊，嚇得大黑熊往後退，接著灰色豬豬「哈米」（Hammy）從屋子裡衝出來，往大黑熊方向就是一陣猛撞，嚇得大黑熊站起來手扶柵欄，接著便逃之夭夭。

有趣的是，大黑熊被嚇到連滾帶爬的逃出豬圈外後，仍然隔著一定的距離回頭觀察著豬圈裡的豬豬，搞笑模樣全被記錄起來。大衛受訪時表示，認為黑熊年紀應該尚小，且沒有直接攻擊豬隻，代表目標可能是別的東西，但仍為豬豬們的勇敢感到驕傲。

影片被分享到臉書平台，吸引大批網友留言大讚豬豬勇氣可嘉「幹得好！勇敢小豬豬！」、「灰豬哈米根本就是英雄」、「哈米真的是神隊友」、「熊熊：抱歉打擾了」、「還是不太敢相信這是真的」、「哈米跟瑪麗差點淪為盤中飧。」

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