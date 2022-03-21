爆衝柴犬妹玩拋接球 「雙腳煞車失靈」下巴砸地彎成L型網笑翻：翻車了

許多毛小孩在玩耍的時候總會捕捉到神奇的畫面。一名網友分享家裡的柴柴的有趣照片，某天他帶著自家柴犬去公園玩拋接球，本來帥氣接到球的柴犬，下一輪繼續玩你拋我接的時候突然摔個狗吃屎，整個下巴都砸在地上，爆笑的照片吸引不少網友朝聖。

網友「豆柴あさのん姉妹YouTubeも見てね」在推特貼出兩張照片，家裡養了兩隻柴犬姊妹，一隻是黑柴姐姐「小朝(あさ)」，另一隻是褐柴妹妹「小儂(のん)」。有一天主人帶小儂去公園玩，還不到一歲的小儂相當活潑好動，超喜歡玩你拋我接的遊戲，也總是很帥氣神準的接住球，但在某一次你拋我接遊戲中，小儂失手沒有接到球，整隻狗「下巴砸在地上」，爆笑的畫面也被主人全部捕捉起來。

小儂可愛的照片上傳到網路上引起一陣熱議，照片貼出至今已吸引超過萬網友按讚，網友表示「看這樣子一定很痛」、「這是用全身的力氣在拋接球啊」、「狗狗玩遊戲都這麼認真，各位狗主人們加油」、「雖然看起來好痛但是好可愛喔」。

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