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柯基遊艇玩太嗨落水失蹤爸急哭 一通電話「你家狗游了11km」終團聚

聯合新聞網 / 綜合報導
名叫潔西卡的柯基犬掉落遊艇，自己游了11公里上岸。 (圖/取自Jon Atwood臉書)
名叫潔西卡的柯基犬掉落遊艇，自己游了11公里上岸。 (圖/取自Jon Atwood臉書)

毛小孩遭遇困難時的毅力令人相當動容。一隻柯基犬日前跟飼主一起搭遊艇玩耍，結果在飼主跟家人拍照拍的正嗨的時候，貪玩的柯基突然失蹤，飼主焦急的找都沒找到狗，在網路上發了尋狗啟事也毫無成果，所幸後來柯基自己游了11公里，被好心人發現帶回家裡，柯基也跟飼主重逢。

綜合外媒報導，美國科羅拉多州一名男子艾特伍德(Jon Atwood)養了隻名叫潔西卡(Jessica)的1歲柯基犬，潔西卡打從是小狗的時候就被男子一手拉拔長大，前些時間艾特伍德跟女友分手，心情相當低落，也是在潔西卡的陪伴下才慢慢走出失戀陰影。最近因為美國颶風季節即將到來，艾特伍德的父母想把自家遊艇轉移到北卡羅來納州，就叫艾特伍德過來一起家族旅遊，他也帶著愛犬潔西卡一起過去。

艾特伍德與潔西卡在父母親的小遊艇上快樂度假，潔西卡相當喜歡遊艇上的生活，各種樓上樓下到處逛，但當遊艇行駛了約6小時的時候，艾特伍德發現潔西卡不見了。艾特伍德表示，當時他正在跟父母親一起拍海豚，突然發現潔西卡沒出現在腳邊，在那之前潔西卡還在甲板上曬太陽，找遍了整艘船完全都沒找到任何潔西卡的蹤影。

艾特伍德趕緊在臉書上發布尋狗啟事，還好最後找到了。 (圖/取自Jon Atwood臉書)
艾特伍德趕緊在臉書上發布尋狗啟事，還好最後找到了。 (圖/取自Jon Atwood臉書)

艾特伍德說，他從未帶潔西卡去游泳過，現在人在異鄉更是不瞭解當地狀況，再加上目前這邊的水域據說有鱷魚跟鯊魚，「潔西卡該有多無助，我很害怕」。為了尋找可能已經落水的潔西卡，艾特伍德與父親立刻把遊艇靠岸，坐著充氣小艇沿著剛剛開過來的船路尋找潔西卡，在此同時艾特伍德的母親也在社群網站上發布了尋狗啟事，並轉貼到臉書各大社團。

潔西卡失蹤第一天艾特伍德焦急的完全沒睡，隔天他便去印尋狗啟事的傳單，挨家挨戶開始找，詢問當地居民有沒有看到潔西卡。又過了一天還是完全沒有潔西卡的消息，艾特伍德眼看希望渺茫、正打算做好再也找不到愛犬的心理準備時，一名家住河岸邊的男子打電話給艾特伍德，說他家後院出現一隻溼答答看起來很累的柯基犬，應該就是艾特伍德失蹤的狗。

原來潔西卡靠著自己的力量游了長達11公里上岸，好在被附近的居民發現，艾特伍德立刻衝去接回潔西卡並帶去給獸醫檢查，所幸完全沒有任何內外傷。艾特伍德欣慰的說，還好最後有找回潔西卡，「每次遇到崩潰的時刻，牠都是我穩固情緒的基石，如果這次以這種方式失去牠，我根本無法想像」，艾特伍德也決定要給潔西卡上牽繩，不再讓牠亂跑。

遊艇 柯基 失蹤 父母

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