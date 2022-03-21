媽好奇「出門後貪玩貓咪在幹嘛」 收到室友傳來一張照片她秒鼻酸
飼主不在家的時候，毛孩子在家的狀況總是讓很多人好奇。最近網路上瘋傳一張照片，一名網友家飼養的貓咪在主人出去後，坐在房間裡一動也不動，望著窗外好像在等主人回來，落寞的背影讓飼主感到很難過。
網友「ﾈｺﾁｬﾝがいる!!!」在推特貼出一張照片，家中養著叫做「普酷(Puku)」的曼赤肯貓，在2021年7月收編的牠今年已經快要1歲了，平常很喜歡在家裡對媽媽撒嬌，也很喜歡到處跳來跳去，個性相當活潑，女飼主也經常在推特上曬出普酷可愛的樣子。有一天女網友出門後，室友傳來一張照片，照片上普酷就坐在飼主的房間裡面一動也不動，相當落寞地看著空無一人的房間。
女網友收到普庫寂寞的背影照感到相當不捨，就把照片上傳到推特上，引起不少網友迴響，至今已有超過7萬名網友按讚，網友們表示「之前我從家用監視器看房內狀況，我家貓咪也是這樣，在我出門後幾乎都沒什麼動，就那樣坐著等我回來」、「照片拍得真好，貓咪真的感覺好寂寞」、「是我的話看到這照片都想馬上衝回家了」。
午前中外出してる時に同居人から、すごく寂しそうと送られてきた写真...うっ...ぐっ...ｱｯ........ｳﾞｯ.......ｧ.... pic.twitter.com/9LhgMsakPo— ﾈｺﾁｬﾝがいる!!! (@nekochaniru) March 11, 2022
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