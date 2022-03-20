台南七股傳鯨豚擱淺 海巡蚵農聯手救援

毛小孩總是可愛又毛茸茸的惹人喜愛，有網友在PTT Petwork版上詢問寵物業發展的可能性，他表示自己從事補教業工作，很喜歡小動物，但光是有一顆愛小動物的心是不夠的，因此想詢問關於寵物業的發展情形，而曾經是寵物美容師的網友跳出來回應，他文章中點出許多關鍵問題，例如受傷、補習、情緒控管等等。

2022-03-20 15:05