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台南七股傳鯨豚擱淺 海巡蚵農聯手救援
台南市七股區尖仔尾沙洲，昨傳出鯨豚擱淺，海巡署獲報結合蚵農搶救這隻疑迷途的海豚，並通報海洋保育署及成大海洋生物暨鯨豚研究中心前往協助。
海巡署第六巡防區指揮部昨上午近11點接獲民眾通報，隨即派遣南部分署11岸巡隊前往搶救，岸巡隊統合北堤責任區能量前往救援。
海巡人員抵赴沙灘後，發現擱淺鯨豚不斷遭海浪衝上岸並奮力拍打尾鰭，海巡人員立即將鯨豚固定扶正保持氣孔暢通並覆蓋濕布，持續以水桶裝海水澆淋。
後續經確認為保育類「印太瓶鼻海豚」，量測海豚體長及寬大約各為250公分、72公分，經台南市政府農業局森林及自然保育科評估同意將海豚送往台南市四草鯨豚搶救站，因沿路皆為沙洲地形，救援吊車無法抵赴現場載運，為搶救擱淺鯨豚，由海巡人員聯合當地熱心蚵農以徒手搬運及配合貨車載運方式，協助國立成功大學鯨豚研究中心王教授將鯨豚安置於吊車上，期盼在救治後恢復健康並野放。
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