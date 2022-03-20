長毛臘腸遭棄養 新北動保處不只救援治病還找到新主人

日前有民眾通報，在淡水區糞箕湖發現一隻受傷的長毛臘腸在外流浪多日，新北市動保處即刻派人救援。長毛臘腸犬初入淡水動物之家時，鬱鬱寡歡、食慾不振，且患有毛囊蟲病。經駐區獸醫彭明發運用深層皮膚搔刮鏡檢，照顧6周後即恢復健康，並由認養者領回家。

該長毛臘腸犬經工作人員烹煮鮮食，搭配藥物治療，病況好轉食慾大增，並且每天帶至溜犬區散步，逐漸放下心防，變成一隻活潑開朗的萌犬。後續也順利送養，後續動保處對認養動物進行追蹤，發現認養人家中本來就已有飼養另一隻長毛臘腸，長期以來一直希望再找一隻與牠作伴，有幸為家中再增添成員。

彭明發表示，毛囊蟲是外寄生蟲，毛囊蟲只會垂直傳染，並不會平行傳染。換句話說，如與患有毛囊蟲的犬貓接觸並不會被傳染，只有在患有毛囊蟲的母犬貓分娩或哺乳時，才會垂直傳染給幼犬貓。平時犬貓因免疫系統正常，毛囊蟲症狀被壓抑不發作，大多數的發病原因發生於免疫系統下降，通常與遺傳的免疫系統缺陷或導致免疫系統下降的疾病有關，如其他寄生蟲感染、營養不良、壓力等健康因素。

此外，當免疫力下降時，其他疾病容易跟著發生。彭明發指出，可能會併發細菌、黴菌感染等，不過通常結紮也可有助犬貓免疫力提升。

新北動保處表示，不論是購買或是認養任何寵物時，都應當做足功課，如有棄養行為，將違反動物保護法第5條第3項規定，可處新台幣最高15萬元罰鍰。 開放認養當天，幸運中籤民眾帶回飼養。圖／新北動保處提供 長毛臘腸犬在認養人家中安心舒適的萌樣。圖／新北動保處提供

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