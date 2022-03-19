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淨灘發現「雙頭愛心魚」被沖上岸 海洋生物學家證實：很罕見

聯合新聞網 / 綜合報導
一名負責打掃海灘25年的清潔工，意外看見雙頭愛心魚被沖上岸。圖擷自@nevadaknight67
一名負責打掃海灘25年的清潔工，意外看見雙頭愛心魚被沖上岸。圖擷自@nevadaknight67

你見過長得像愛心形狀的雙頭魚嗎？近日在巴西一處海灘，負責當地清潔工作25年的安東尼奧（Claudinei Antonio），看見長相詭異的雙頭魚被沖上岸邊。他連忙將這樣的畫面記錄下來，一名海洋生物學家也證實的確相當罕見。

根據英國每日鏡報報導，在聖保羅（Sao Paulo）伊塔拉雷（Itarare）海灘上，這條長相滑稽的魚吸引了安東尼奧目光。他驚呼這條魚有兩個頭，卻共用著一個身體呈現心形外觀非常特別，因此拍了非常多照片。

海洋生物學家科明（Eric Comin）看到照片表示，就像人類有雙胞胎連體嬰一樣，魚也可能出現這種情況。在聖埃斯皮里圖（Espirito Santo）水族館已經記錄過這種情形，但仍屬十分罕見。

科明也進一步說明，這隻雙頭魚缺少各自獨立的器官，彼此共用並生活在一起，以現今的技術難以讓他們分開，壽命也比一般的魚還要短命。

一名負責打掃海灘25年的清潔工，意外看見雙頭愛心魚被沖上岸。圖擷自G1
一名負責打掃海灘25年的清潔工，意外看見雙頭愛心魚被沖上岸。圖擷自G1

器官 連體嬰 愛心

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