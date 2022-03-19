該不該幫毛孩保寵物險？正反兩派飼主分享噴錢血淚經驗

越來越多人擁抱毛孩成為家庭一份子，幫寵物保險的風氣也逐漸抬頭。有網友撿到一隻約7歲大的米克斯貓，查了各家保險規定卻有點疑惑。他發文請益飼主們「寵物保險的必要性」，上百則留言討論相當熱烈。

不少人認為保險其實就是轉嫁風險，並不能單從划不划算來解讀，最好「備而不用」，「若生病後你負擔得起醫藥費就不用保」。同時也建議飼主們養成存錢的好習慣，「每個月固定存1000元，五年就有6萬的主子醫療基金」「養了三隻貓都是超過15歲才生病，自己定期存款預備起來」「兩年多的醫療花了超過30萬，存錢很重要」。

許多受惠於寵物保險的飼主也分享自身經驗，「保完一個月就給我吐血絲 去打針抽吃藥賠了1100」「一口氣花了十幾萬有，保險至少能減輕負擔」「兩隻米克斯8年保費才12000，開刀一次就至少能打平了」。

示意圖／Ingimage

不過也有經歷過老貓慢性疾病的鏟屎官表示不會保，「佔整個寵物慢性疾病最高費用的是『檢測費』，就是驗血驗尿照照超音波等費用，住院費真的還好」，引起部分飼主共鳴「到醫院花的檢查費比醫藥費高非常多」「有的寵物保險只有給付手術費，有動刀才有，檢測檢驗門診費的沒有給付」。

其實根據先前整理的「精選2022寵物險各家方案」，各家寵物險年保費從數百元到近5千元都有，依據寵物投保年齡、自負額比例，門診、手術、住院、喪葬費用，甚至寵物寄宿及協尋費用都有所差異。飼主們可以對照寵物的年紀，以及過往醫療狀況，參考最適合自己經濟條件與毛孩健康的方案，盡可能別讓意外壓垮日常生活。

圖／Ingimage

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