「烏克蘭神龜」遇砲擊從4樓噴飛 大難不死落地僅輕傷

俄烏戰爭至今砲火未歇，烏克蘭境內許多平民建築遭到轟炸，其中有隻寵物龜疑似在砲擊中彈飛到窗外，奇蹟似的存活下來。一名記者將烏龜身影上傳到臉書，目前已經聯繫上可能的飼主。

根據每日星報報導，烏克蘭有隻烏龜在歷經砲擊之後，從4樓噴飛到地面卻幾乎毫髮無傷。這隻大難不死的烏龜被當地記者瑞普利安查克(Dima Replianchuk)發現，兩人一起在草地上等待著飼主。根據現場情況研判，他認為這隻烏龜是從被炸毀的4樓民宅飛出來的，「我帶牠去找紅十字會的醫務人員，幫牠包紮受傷的手腳」，並祈禱可以順利找到主人。

瑞普利安查克事後在自己的臉書上公布相關訊息，該則貼文已被分享近3000次。據他透露，目前已接獲到可能的飼主主動聯繫，不過對方人已不在基輔。

除了這隻幸運的烏龜，先前在烏克蘭也曾有男子深入被炸毀的住宅救出魚缸和貓籠。如此珍視每一條生命的表現，被大讚「在這樣的黑暗時刻，最能看見人性的一面」。

一名男子從剛被轟炸的基輔一處大樓中，救出魚缸和貓籠。圖擷自 @franakviacorka

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